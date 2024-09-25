妻夫木聰任台灣觀光代言人：感到光榮 台灣如同第二故鄉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者戴雅真、楊明珠東京25日專電）交通部觀光署鎖定日本年底新年假期9連休海外旅遊旺季，邀請日本「國民男神」妻夫木聰擔任日本市場台灣觀光代言人，今天在東京舉辦就任式。妻夫木聰說：「感到光榮，台灣如同我第二故鄉。」 交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏率旅行業、旅宿業等觀光業者、縣市政府共同組成台灣觀光代表團，前進日本最大出國市場-東京，參加Tourism EXPO Japan 2024旅展，設立台灣館進行推廣。開展前一天，今天先在東京舉辦妻夫木聰就任日本市場台灣觀光代言人儀式。 妻夫木聰在儀式中從周永暉手中接下代言人委任書、及台灣觀光代言人「名片」，周永暉對妻夫木聰說：「一起加油吧！」 妻夫木聰說：「感到很光榮，因為台灣就如同我的第二故鄉，我很高興代言。」他希望把大家還不知道的台灣的魅力傳達給大家知道。 妻夫木聰介紹了9月初到台灣拍攝宣傳影片的景點與心得分享。今年度觀光署延續去年「嗶嗶嗶嗶！台灣！」主軸，搭配「你想體驗的事物都在這裡」為主題，由妻木夫聰拍攝全新的廣告，帶大家走訪台灣北、中、南、東各地不同的景點，包含台北吃傳統早餐、南投日月潭遊船、嘉義阿里山採茶趣、宜蘭釣蝦樂等活動， 妻夫木聰表示，台灣給人很熱鬧可紓壓的感覺，但當他在台灣的茶園中喝茶拍攝宣傳片時覺得這趟旅行讓他覺得很簡樸，卻能獲得一股透徹的感受性，很放鬆、很療癒、放空自我，重新調整自己再出發。 他還拿出寫著「放心欲」3個字的紙板說明，日常生活中自己的演藝工作挑戰各種不同角色之際，有時靠自己的經驗或知識得助，但也有想拋棄這一切的瞬間。有時思考如果要不受自我束縛，單純地身為那樣的人物自在地活的話，該怎麼做才好？或許自己在追求的是能更進一步解放自己的慾望。 記者會上，妻夫木聰還品嘗推薦台式特色早餐-吻仔魚炒飯，還用中文說：「好吃」。他表示炒飯中放吻仔魚實在罕見。 9日抵日履新的駐日代表李逸洋以日文致詞表示，台日長期以來是良好合作夥伴，當前的台日關係更是處於最好的時期。台日在經濟、半導體、文化和觀光等領域相互支持，觀光業也正在逐步恢復。 李逸洋說，截至今年7月，訪問日本的台灣旅客已逾355萬人，赴台的日本旅客達68萬3000多人，人數漸增，台灣是最受日本人歡迎的第二大旅遊目的地，希望這次透過妻夫木聰代言人的介紹，吸引更多日本民眾到台灣觀光。 周永暉受訪時說：「妻夫木聰覺得台灣是一個能夠安心、可以放鬆旅遊的地方，令我相當感動，我想這就是對台灣最好的註解。」 周永暉表示，台日距離近，這次搭配台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），介紹一波又一波的台灣魅力景點，希望吸引旅客以放輕鬆、療癒的方式來體驗台灣觀光。 周永暉也提到，雖然日圓匯率確實造成國際行銷上很大的挑戰，但是台灣本來就是一個可以讓旅客用比較經濟的方式，放輕鬆體驗的地方。