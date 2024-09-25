當馬寇爾遇上提鮑德 好友攜手料理法式音樂饗宴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者趙靜瑜台北25日電）NSO國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾邀約多年好友法國鋼琴家提鮑德合作，帶來聖桑斯「第五號鋼琴協奏曲」。提鮑德的版本曾被「留聲機」雜誌讚許精準捕捉作曲家大膽樂思，生動描繪埃及景象。 根據NSO發布的新聞資料，準‧馬寇爾（Jun Märkl）已經與尚‧伊夫‧提鮑德（Jean-Yves Thibaudet）認識超過30年，「提鮑德來自法國里昂，我也曾擔任過里昂國家管絃樂團音樂總監，我們在音樂上合作的關係很密切。」 提鮑德有著「音色魔術師」的封號，除了古典之外，提鮑德在爵士與當代曲目有傑出表現。至今音樂生涯出版過50餘張錄音，可以稱得上是法國音樂的重要詮釋者。提鮑德也對時尚有深刻研究，品味優雅。 馬寇爾表示，提鮑德不論是聖桑斯、拉威爾或是德布西等法國音樂，他都有非常好的詮釋，相信上半場的聖桑斯「第五號鋼琴協奏曲」將會有亮眼表現。 聖桑斯的「第五號鋼琴協奏曲」是聖桑斯60歲時在埃及度假寫的作品，他以音樂描繪出埃及的模樣。提鮑德表示，聖桑斯是一名厲害的鋼琴家，創作樂曲時，他也讓鋼琴有更多華麗的技巧表現。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 提鮑德分享，聖桑斯的「第五號鋼琴協奏曲」帶有美麗的色彩，「整首作品好像在旅行一樣，有時像是在遠東，有時像在埃及，有時又在西班牙，聖桑斯本身就是一名大旅行家，他的旅行經驗和格局也反映在他的作品裡。」 「準·馬寇爾、尚‧伊夫‧提鮑德與NSO」音樂會將於9月27日在台北國家音樂廳、9月28日在高雄衛武營音樂廳登場。音樂會另一首樂曲則將演出布拉姆斯「第二號交響曲」。（編輯：李亨山）1130925