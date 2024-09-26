原民會主委以賴總統特使身分 赴帛琉獨立30週年慶典

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳書緯台北26日電）外交部今天表示，原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）26日至10月3日以總統賴清德特使身分赴帛琉共和國，出席該國10月1日獨立30週年相關慶典暨系列活動，並慶祝台帛建交25週年，彰顯台帛兩國關係的堅實緊密。 外交部指出，曾智勇將於27日拜會帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、人力資源、文化、觀光及發展部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl）及國會領袖，並於29日晉見惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）總統，轉致賴總統及外交部長林佳龍祝賀帛琉國慶賀函，表達台灣政府的誠摯賀忱，另將設宴款待帛琉政要及友人，共同慶祝台帛建交25週年的篤實邦誼。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 外交部表示，曾智勇也將出席30日帛琉婦女大會、獨立30週年晚宴，以及於10月1日舉辦的帛琉國慶慶祝典禮。 外交部說明，台帛自1999年建交至今，邦誼穩固友好，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、海洋保育及海事安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎與肯定。台灣誠摯祝賀帛琉獨立30週年，並將持續與帛琉攜手合作，共同促進兩國友好邦誼及印太地區的和平、穩定及繁榮。（編輯：張若瑤）1130926