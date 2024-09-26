被控非法充当中共代理人的孙雯在纽约出庭，华人抗议者送盐水鸭称其“可耻”

美国纽约州长前副幕僚长孙雯(Linda Sun)被控非法充当中国政府和中国共产党代理人案的状态听证会星期三(9月25日)在纽约市布鲁克林联邦法院举行。数名华人抗议者带着盐水鸭来到法院门口表达对她的不满。 孙雯及其丈夫胡骁(Chris Hu)以及辩护律师在持续约半小时的听证会结束后走出法庭，没有回应记者的任何问题。 数名带着自制盐水鸭的华人抗议者站在法院门口，试图将鸭子送给孙雯。他们叫喊着“可耻，孙雯！” 针对孙雯的起诉书显示，孙雯夫妇通过为中国工作获得了丰厚的经济回报，包括商业机会、旅行津贴、奢侈礼品和亲属的工作机会，甚至还包括一位中国政府官员的私厨烹制的南京盐水鸭。 华人抗议者何岸权打扮成主厨的样子，在孙雯抵达法院门口时，试图将盐水鸭递给她。他说，这么做是为了表示他身为华裔美国人对这个案子的关注。他表示，作为华裔，不应做有损美国国家利益的事情。 他告诉美国之音(VOA)中文部：“此时此刻我化身总领馆的大厨，我给孙雯送去我们秘制的盐水鸭，希望能够促进中美两国文化交流。这表达我们华裔美国人–我们现在是美国人–对孙雯案的关心，我们不希望有同样作为一个华裔，做出伤害美国国家利益的事情。” 刑事审判案件中的状态听证会是指检方和辩方在法庭参加由法官主持的一次会议，目的是讨论案件的现状，促进信息交流，并就可能的解决方案进行谈判。 在星期三的状态听证会上，孙雯的律师再次提出不应禁止孙雯在公共场合与中国使领馆官员进行没有预谋的对话。此前孙雯取保候审时有一项限制条件，不允许她和中国使领馆官员和工作人员会面。 法官要求孙雯的律师递交详细请求，排除他们之间的会面是预先协调的可能性。 星期三的听证会还涉及到孙雯与胡骁的案子是否会分开审理的问题。法官将整个案件认定为刑事案中的复杂案件，表示此案涉及一个国际实体，还有许多证据需要翻译，因此审理过程可能会非常复杂，可能会耗时良久。 孙雯9月3日在长岛的家中被捕，她被控充当中华人民共和国政府和中国共产党代理人。起诉书列举的行为包括阻止台湾政府代表接触纽约州高级官员，改变纽约州高级官员对中国和中共重要问题的信息，试图为纽约州高级政治人物访问中国政府提供便利，并安排中国政府代表团与纽约州政府官员会面。 孙雯1983年出生在中国，五岁时随父母移居美国，后来归化入籍成为美国公民。她从2012年起就在纽约州政府工作，并在2021年10月出任州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)的副幕僚长，也是州政府中职位最高的亚裔美国人。2023年，在她据称的非法行为被发现后，孙雯被州政府解除了聘用关系。 孙雯和胡骁在9月3日被捕的当天首次出庭时，对所受指控辩称无罪，并获准取保候审。