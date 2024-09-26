美国众议院议长要求泽连斯基解雇乌克兰驻美大使

因不满乌克兰总统泽连斯基本周访问宾夕法尼亚州的一家工厂，美国众议院共和党籍议长星期三(9月25日)要求乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)解雇其驻美国大使。 “我要求你立即解雇乌克兰驻美国大使奥克萨娜·马尔卡罗娃(Oksana Markarova)，”众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)在给泽连斯基的一封信中写道。 约翰逊在泽连斯基计划访问华盛顿的美国国会大厦与议员会面的前一天发布了这封信。预计约翰逊不会与这位乌克兰领导人会面。 乌克兰驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。 一些共和党人一直对泽连斯基在为期一周的美国之行中访问乔·拜登(Joe Biden)总统的家乡宾夕法尼亚州斯克兰顿的一家弹药厂感到愤怒。宾夕法尼亚州是被视为对11月5日总统选举获胜至关重要的摇摆州之一。 访问期间，泽连斯基还会见了宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗(Josh Shapiro)、参议员鲍勃·凯西(Bob Casey)和美国众议员马特·卡特赖特(Matt Cartwright)，他们都是民主党人。 拜登的副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)是民主党总统候选人，与共和党前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)竞争白宫的职位。 约翰逊写道：“该设施位于一个政治竞争激烈的战场州，由卡玛拉·哈里斯的一位高级政治代理人领导，没有包括任何一名共和党人，因为刻意地没有邀请共和党人。” “这次旅行显然是一场旨在帮助民主党的党派竞选活动，显然是干预选举，”他说。 共和党领导的众议院监督委员会已经宣布，它将调查泽连斯基的访问是否试图利用外国领导人为哈里斯的竞选活动谋取利益。 州长通常会与前往本州的外国领导人会面。7月份，泽连斯基参观了犹他州的一家工厂，并受到该州共和党州长斯宾塞·考克斯