廣東新人麥當勞舉辦婚宴 引發熱議 【新唐人北京時間2024年09月26日訊】近期，廣東茂名沙縣一對新人在麥當勞餐廳內舉辦婚宴的視頻在網絡走紅，引發熱議。 9月13日，一段「廣東新人在麥當勞舉辦婚宴」的視頻在社交媒體上熱傳。網傳的視頻顯示，新郎新娘站在麥當勞餐廳門囗迎接賓客，餐廳內部被裝飾得溫馨而浪漫，充滿年輕人的氣息。 這對新人穿上傳統中式禮服行禮如儀，與賓客一起玩遊戲，看起來都非常開心。宴席上，麥當勞套餐取代了以往的大酒大肉，最後新人和親朋在門外大合照，似乎一點也沒有因爲在麥當勞舉辦婚禮而感到寒酸。 據搜狐報導，新郎說，他和新娘從小就喜歡吃麥當勞，對他們來說，這裡不僅僅是一個快餐店，更是一個承載著美好回憶的地方。他們覺得，在這樣一個充滿回憶的地方舉辦婚禮，更有意義。每桌都有一份精美的蛋糕，讓賓客們也能分享他們的幸福。 報導說，在這個特殊的日子裡，新人和賓客們都感受到了麥當勞的溫暖和關愛。他們一起分享美食，分享喜悅，共同見證了這對新人的愛情故事。 近年來，中國經濟持續下滑，失業率攀升，加上結婚成本過高、經濟壓力過大等因素，許多年輕人對未來和婚姻抱持消極的看法，越來越多的人「放棄」了婚姻。 廣東這對新人的做法也引發熱議。有網民認為，這對新人是實在人，比起花幾十萬吃預製菜，這樣的婚宴實惠多了，不過這樣一來，大飯店的日子就更難過了。 還有人說，「只能說，雙方的父母太好了，我結婚，辦得都出陰影了。」 「這下各大酒店慌了。」「我沒錢，去華萊士（速食）擺。」「結婚都這麽卷了。」「這讓隨禮的老人情何以堪。」 「我們東北有去自助餐廳辦婚禮的，這去麥當勞辦婚禮還是第一次看到！」 「俺閨女說她結婚去吃自助餐。」「願意結婚就謝天謝地了。」「願意結婚就不錯了！搞野炊父母都同意！」 今年8月2日，中共民政部發布的數據顯示，今年上半年，全國結婚登記343萬對，與去年上半年的392.8萬對相比，減少49.8萬對，降幅達12.7%，比第一季度的196.9萬對減少了50.8萬對，環比減少25.8%，創下近年新低。 中共民政部歷年數據顯示，中國結婚登記數已持續下跌多年。陸媒曾援引人口學者何亞福的分析，預計今年全年中國結婚登記人數將繼續下降。 （記者李恩真綜合報導/責任編輯：李泉） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/26/a103917031.html