1個房間就裝3-5個攝影機! 為何中國民宿、酒店常發生偷拍案? 有這秘密產業鏈….

最近中國許多民宿與酒店都發生隱藏攝影機偷拍事件，而這背後與黑色秘密產業鏈相關。 根據《大紀元新聞網》今（27）日的報導，前民宿老闆曉娜（化名）表示，雖然民宿看似與偷拍黑色產業練無關，但實際上不少民宿老闆參與該產業鏈，甚至是產業鏈中的關鍵一環。 曉娜透露，早在她 2017 年經營民宿時，許多民宿同行就在裝修毛坯房屋時，偷偷在房間裡裝攝像頭，且不是 1 個房間裝 1 個攝影機，而是 1 個房間至少有 3 至 5 個攝影機，這些攝像頭還會同步雲端。更為關鍵的是，這些攝像頭難以被其他人察覺與發現，可以保留很長一段時間。 曉娜指出，民宿老闆最常用來吸引顧客的手段是「低價高質」。這些老闆會對房屋進行精緻裝潢，並將房間價格定很低來吸引顧客。不知情的顧客便成為偷拍的犧牲品。 這些民宿老闆主要獲利方式並非房費，而是依靠販售偷拍影片或直播收費觀看。一些民宿老闆通過偷拍所獲得的每日收入，甚至高達五位數，足以顯現偷拍產業鏈有多賺錢。曉娜強調，偷拍黑色產業鏈已十分成熟，民宿老闆會負責提供拍攝的影片和直播資源，並由其他人在網路上販售。 這些用偷拍獲得不法利益的民宿老闆，有一套專門規避風險的策略，他們在營業短短 1 年後，就會將民宿低價轉售給外行，而隱藏在民宿房間內的攝影機，仍可繼續偷拍。另外轉讓民宿後，這些老闆會換個城市開店，並在新民宿進行偷拍。