五星級英迪格酒店進駐 鹿港轉運站BOT案邁大步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳哲豪彰化27日電）負責彰化鹿港轉運站BOT案的上京成公司，今天中午在彰化縣長王惠美見證下，與洲際酒店集團簽約合作成立五星級鹿港英迪格酒店，也象徵鹿港轉運站BOT案向前一大步。 彰縣府規劃在縣內設4處大型客運轉運站，其中鹿港轉運站採BOT（民間興建營運後轉移）模式進行，而轉運站位在鹿港亞太渡假村旁，占地300坪，除規劃客運轉運站外，還將興建地上10樓、地下1樓的星級旅館與停車場。 國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘，以個人名義號召4家企業合資成立「上京成股份有限公司」，去年7月以新台幣12億4000萬元和縣府簽約，並完成用地點交，投資商繳交1000萬開發權利金，取得55年興建營運權。 在王惠美見證下，上京成公司中午在縣府1樓大廳舉辦簽約儀式，和洲際酒店集團正式簽約合作成立鹿港英迪格酒店；上京成公司董事長許叙銘致詞時說，會以最為用心的態度去做，也期待未來酒店成為鹿港代表性地標，讓鄉親感到驕傲，未來也可為彰化文化及觀光帶來助力。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 洲際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾（Daniel Aylmer）表示，洲際酒店對台灣業務十分熟悉，目前在台有13家酒店，鹿港以深厚的人文歷史底蘊聞名，更被評選為台灣十大觀光小鎮，他相信在上京成公司與洲際酒店集團共同努力下，能為充滿活力的鹿港帶來更多靈感與精彩。 彰縣府指出，鹿港英迪格酒店外觀採用鹿港紅磚與帆船意象，融合在地人文歷史、藝術及科技等元素，讓賓客感受鹿港昔日「千帆入港」繁榮盛況，酒店將提供115間客房，另設有咖啡廳、宴會廳、室內溫水游泳池等頂級設施，並與鹿港轉運站相輔，提升鹿港交通、觀光與住宿體驗，讓鹿港成為國際商務觀光重鎮。（編輯：謝雅竹）1130927