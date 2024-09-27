纽约市长被联邦当局起诉，被控收受外国贿赂和非法竞选捐款

纽约市长埃里克·亚当斯(Eric Adams)星期四(9月26日)受到联邦起诉，指控他收受了外国人的非法竞选捐款和贿赂，包括奢华的海外旅行，以换取包括帮助土耳其官员逃避该市一栋新外交大楼消防安全检查在内的好处。 亚当斯是一名民主党人，曾任警监，他面临五项指控，包括串谋、电信欺诈和贿赂，这些指控列举了他十年来的腐败行为轨迹，从他在布鲁克林担任民选官员开始，一直持续到他担任市长期间。 检察官指控亚当斯收到了价值超过10万美元的免费和大幅折扣的航班升舱服务，以及来自空头捐赠者的竞选捐款，其中一些捐款帮助他获得了超过1000万美元的公共竞选匹配资金。 曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在新闻发布会上表示，亚当斯将自己的影响力出售给一名土耳其高级官员和其他人，这些人参与了一项“多年谋划，以收买一位正在冉冉升起的纽约政治新星的好感”。 根据起诉书，作为贿赂的交换，这名官员要求亚当斯采取似乎有利于土耳其政权的行动，包括加快领事馆大楼的消防安全检查，以及在亚美尼亚人种族灭绝纪念日不发表声明。 这位联邦检察官补充说，亚当斯有责任披露他收到的礼物，但却年复一年“对公众隐瞒”。 在纽约市长官邸瑰西园(Gracie Mansion)外举行的另一场新闻发布会上，亚当斯否认有不当行为，并表示他不打算辞职。亚当斯是纽约市的第二位黑人市长。他在一些知名黑人神职人员的陪同下，猛烈抨击联邦检察官，声称他们泄露了这起调查的相关信息，目的是“以示众的方式审理此案”。 “这是不幸的一天，也是痛苦的一天，”亚当斯补充道。“但归根到底这是最终揭示我为什么经历了10个月的这一切的一天。我期待着为自己辩护。” 亚当斯向媒体发表讲话时，有抗议者对他起哄，一些人在警察包围他们时高呼“辞职”。 纽约州长凯西·霍楚尔(Kathy Hochul)有权罢免亚当斯。她的发言人阿维·斯莫尔(Avi Small)星期三晚间发表声明称，州长得知有关起诉的报道，但当时就发表评论为时过早。在联邦当局星期四宣布了指控后，霍楚尔告诉记者，她将在当天晚些时候对此发表看法。 如果亚当斯辞职，他将立即被担任该市公共倡导人的进步派民主党人朱马恩·威廉姆斯(Jumaane Williams)取代。然后他将安排一次特别选举。 在星期四的一份声明中，这位公共倡导人并没有明确要求亚当斯下台，但他表示，亚当斯展示自己能够有效治理并重新赢得这座城市信任的时间“正在迅速流逝”。 检察官指控亚当斯通过土耳其外交机构的一位未具名官员寻求并接受了非法捐款。起诉书称，这位官员安排亚当斯及其同伴乘坐土耳其国家航空公司的免费或折扣航班前往法国、中国、斯里兰卡、印度、匈牙利和土耳其等目的地。 此外，亚当斯还向外国官员寻求非法竞选捐款，然后又以欺骗手段利用纽约市为小额捐款提供慷慨的公共资金的匹配计划，“增加了他的收益”。起诉书称，他的竞选团队总共收到了超过1000万美元的匹配公共资金，这些资金本应只提供给遵守规则的候选人。