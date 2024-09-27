紐約市長亞當斯遭起訴 涉收受外國賄賂等五罪 【新唐人北京時間2024年09月27日訊】大家晚上好，歡迎收看全球新聞。週四，紐約市長埃里克.亞當斯受到五項聯邦指控，成為紐約市有史以來第一位在任期間遭到起訴的市長。 新唐人記者陶明：根據週四上午最新公布的57頁的起訴書，紐約市長亞當斯 (Eric Adams) 面臨五項聯邦指控。這些指控涉及賄賂、電匯欺詐和向外國人索取競選捐款。檢方週四召開記者會，進行進一步說明。 美國紐約南區檢察官威廉姆斯：「正如起訴書所指控的，亞當斯市長參與了一項長期的共謀，他從外國捐贈者和公司那裡，索取並故意接受非法競選捐款。」 美國紐約南區檢察官威廉姆斯指出，紐約市長亞當斯（Eric Adams）接受土耳其政府官員和土耳其商人的非法捐助，並從安排許多非法競選捐款的一些外國人那裡，尋求並接受了超過10萬美元的前往多個國家的豪華旅行福利，其中包括在2017年坐商務艙往返中國。 威廉姆斯表示，亞當斯長期隱瞞收受賄賂的行為嚴重違背了公眾的信任，並強調公職是一種特權。 威廉姆斯：「我們指控亞當斯市長濫用了這一特權並觸犯了法律。」 亞當斯堅稱自己是無辜的，並指責指控是基於謊言的。他週四上午鼓勵公眾聽取辯護之後再做出判斷。 紐約市長亞當斯：「我期待為自己辯護，為這個城市的人民辯護，就像我在整個職業生涯中所做的一樣。」 亞當斯同時告知，起訴書不會影響自己的日常職責。 亞當斯的法律風波從去年開始，但在本月升級，當時他的市政廳的高級職員，包括兩名副市長、一名高級顧問和學校校長，都收到了搜查令。其中包括頻頻出席親共活動的市長華裔社區顧問鄭祺蓉。 紐約市民辛迪：「所有他安排的人，每個人都受到調查。這對這座城市來說是一件可怕的事情。」 亞當斯的第一個任期已近三年，不過，包括美國眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）在內的幾位紐約政治人物已經要求他辭職。 新唐人電視台記者易靜、陶明美國紐約南區聯邦法院報導