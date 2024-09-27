湖南財政廳長被害 傳牽出中央高官 丈夫也被控制 【新唐人北京時間2024年09月27日訊】中共湖南省財政廳廳長劉文杰墜樓身亡，兩名男嫌犯也同時墜亡，事件背後引發各種揣測。獨立時評人蔡慎坤透露，劉文杰曾為中紀委副書記傅奎之子擔保籌款，最後因無法還錢才導致血案發生。目前，劉文杰的丈夫也被控制。 中共官方通報稱，9月19日上午9時12分，江燚輝和江輝持刀將湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰劫持進入房間，劉與江某曾經搏鬥，從陽台上同時墜樓；另一疑犯江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。 江燚輝是湖南省岳陽市平江人大代表、政協委員，平江縣天浩實業有限公司等單位的法人、股東，其名下還有其它多家公司，涉及家具、酒店、超市等業務。江輝是湖南省江氏木業有限責任公司股東。 中共官方通報還稱，江燚輝在澳門賭博欠債1200多萬元（人民幣，下同）。 有知情者透露，劉文杰與江燚輝、江輝之間存在著6000萬元的財務糾紛。 9月27日，獨立時評人蔡慎坤在其Youtube頻道中透露，劉文杰的丈夫是現任湖南省審計廳副廳級官員。劉在財政廳當副處長時到平江扶貧，認識了20多歲的江燚輝（當時做家具生意，賺了錢），之後他們一直有聯繫。 現任中紀委副書記傅奎，在2015年至2018年從北京調任湖南省紀委書記，與劉文杰相識。之後傅奎調回北京。而傅奎的兒子做房地產生意缺錢，傅奎直接找劉幫忙籌款6000萬元，劉找到江燚輝籌款，利息15%，並由劉擔保。 於是，江燚輝在民間借貸6000萬元，給傅奎提供了這筆資金。之後劉文杰順利當上了審計廳長、財政廳廳長。 由於這幾年房地產形勢持續低迷，傅奎的兒子無力償還借貸和本息。江燚輝在平江被逼無奈，經常打電話找劉文杰還款。劉便讓其夫籌到2000萬元還給了江燚輝，還欠5000多萬元本息。之後傅奎的兒子根本沒有還這筆錢。 事發時，二江把劉文杰逼在家中還款，劉當場打兩通電話給丈夫再籌款。當天上午8點半，中共國務院要召開電視電話會議，有關延長退休年限議題，要求各省財政廳長必須到會。劉未到會場開始催人，劉的祕書打電話找劉，劉稱此時身體不適。 於是，劉文杰的祕書到其家中看望，敲門時劉文杰和江輝墜樓，慌忙之中，江燚輝想從12樓（劉住13樓）逃跑，不慎也墜樓身亡。 蔡慎坤表示，劉文杰在審計廳的丈夫已被控制，傅奎恐怕也難逃留置了。還有天心區公安分局局長的前程也可能會劃上句號。當時劉文杰給這個局長打過電話暗示自己有危險，該局長沒在意，還有整個長沙、湖南官場，由於包庇劉文杰的事情，官方消息都是虛假的，可能有很多人受到牽連。 大陸財新網9月24日報導也透露了該案發生前的一些細節。知情人士表示，9月19日上午劉文杰有工作安排，過了8點工作人員發現她未到辦公室，等了十幾分鐘後給她打電話沒有接聽，上家中敲門無人應答，便撥打劉文杰親屬的電話，等待他們拿鑰匙來開門。 上述人士稱，曾與劉文杰共同居住的外甥女有她家中鑰匙，到現場發現打不開門，門從裡面被反鎖了。劉文杰生前最後的三四十分鐘，家門口都有她最親近的人，可是大家沒想到屋裡正在發生刑事案件。 9月21日，劉文杰的告別儀式在長沙舉行。出席儀式的人稱，現場人很多，包括多名省領導。 事發後，江輝的妻子在社交帳號發文喊冤，說自己丈夫出門談生意，已經失蹤多日。她不相信丈夫綁架廳長，然後跳樓自殺，並懷疑丈夫被人害了。 財新網此前報導，江輝家人、鄰居提到，他為人正直、性格好。與兩人熟識的多名村民及親友表示，「不相信他們會幹出通報說的事。」「知道他們死亡的消息，也很難過，很痛心。」