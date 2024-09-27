前國會議員出席聽證 再揭中共滲透加拿大 【新唐人北京時間2024年09月27日訊】近日，在加拿大國會舉行的「外國干涉調查聽證會」上，前保守黨領袖揭露了中共對加拿大政要滲透的情況。請看報導。 近日，數位加拿大國會議員出席外國干涉調查聽證會，進一步證實中共採用多種方式滲透加拿大，影響政治要員。前保守黨領袖（Erin O’Toole）表示，中共利用贊助到中國的旅行，拉攏保守黨參議員，令人擔憂。 加拿大前保守黨領袖Erin O’Toole：「一位加拿大的參議員，為一個外國實體的商業利益代言，是完全不合適的。當時我們正在嚴肅認真地討論與中國的關係，我十分關注這位議員。」 同時奧圖爾呼籲政府加強情報部門和反對黨之間的情報溝通，維護民主制度。 Erin O’Toole：「我希望調查可以探討變革和現代化，以便讓我們的國會在適當的專業指導、警告、簡報和教育下正常運作。」 自10月21日起，加拿大外國干涉調查委員會將展開為期一週的政策磋商，以幫助制定針對外國干涉的制裁建議。最終調查報告將於今年底提交。 近年來，美國已在商業、軍事、學術及關鍵基礎設施等領域不斷收緊政策，以對抗中共的滲透行為。 新唐人電視台記者林熙、梅雪加拿大報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/26/a103917176.html