福建居民赴金旅遊解禁 金縣府為十一連假做好準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者吳玟嶸金門27日電）中國福建公安廳宣布即起恢復受理福建居民前往金門自由行及團體旅遊申請。金門副縣長李文良表示，會和金門旅遊、特產、旅宿業者做好準備，期待陸客在「十一連假」有最好旅遊體驗。 繼9月18至20日廈門市旅遊協會「踩線團」、9月22、23日廈門旅遊首發團，以及9月25、26日的自由行；福建省公安廳出入境管理局今天公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注申請，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」後，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸赴金門旅遊。 對於恢復陸客來金旅遊，金門縣長陳福海透過新聞稿表示，欣見兩岸政策逐步開放，同時在陸客團安全管理及旅遊品質提升等層面也是當前要務，以利金門觀光產業與兩岸旅遊健康有序發展。 副縣長李文良表示，這項政策不只是縣府、也是所有縣民共同期待，縣府態度「非常歡迎、樂觀其成」，也會跟金門旅遊、特產、旅宿業者做好萬全準備，讓陸客此次前來有最好的旅遊體驗，期待在中國十一長假可以成行。 另外，金門縣議員董森堡接受中央社記者採訪表示，對於雙方恢復良好互動樂見其成，但旅遊人數增加「是否會排擠到金門鄉親的權益？」董森堡說，現已有許多旅行社從台灣經金門到廈門，造成機位一票難求；當然發展觀光對金門很重要，但鄉親民生交通運輸需求也要照顧到，縣政府應對包括妥適調度航班有相應配套措施。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 金門縣政府觀光處今天新聞稿表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響下，兩岸「小三通」自2020年2月10日暫停客運往來，大陸居民也暫時無法以旅遊名義申請入境金門，對長期倚賴陸客觀光消費的金門旅遊相關產業是一大傷害。 觀光處說，以往中國「十一連假」期間屢屢打破金門「小三通」單日旅客量，今天終於迎來恢復陸客赴金旅遊消息，金門觀光產業聞訊都做好準備期待迎接陸客到來，期待「小三通」旅遊榮景早日重現。（編輯：孫承武）1130927