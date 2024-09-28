被控收受贿赂和非法竞选捐款的纽约市长亚当斯在法庭辩称无罪

纽约市长埃里克·亚当斯(Eric Adams)星期五(9月27日)对联邦贿赂指控表示不认罪，坚决否认他接受了海外旅行、竞选资金和其他试图利用他影响力的外国利益集团的好处。 警监出身的亚当斯在挤满人的法庭上做出无罪抗辩，法庭距离市政厅仅几步之遥，而最近几周，市政厅因一系列调查、搜查和传票而陷入混乱。这位处于市长第一任期的民主党人坚称自己没有做错任何事，并发誓要继续任职，拒绝了越来越多的要求他辞职的呼声。 “法官阁下，我没有罪，”亚当斯严肃地看着法官说。 亚当斯在联邦助理法官凯瑟琳·帕克(Katharine Parker)面前出庭的一天前，检察官公布了一份起诉书，指控他从与土耳其有关的人那里收受了价值10万美元的机票和豪华酒店套房住宿，并通过非法捐款为他竞选市长提供资金，这些捐款帮助他获得了超过1000万美元的公共竞选匹配资金。 亚当斯被保释的条件是，他不得联系起诉书中提到的任何证人或人员。他获准与亲属和工作人员交谈，但不得谈论与指控有关的任何内容。 亚当斯没有发表评论就离开了法庭。他对一名法庭人员微笑，但无视他离开时经过的一排记者。之后，他安静地站在法院外面，而他的律师亚历克斯·斯皮罗(Alex Spiro)则对着一片摄像机猛烈抨击这些指控，旁观者高喊着“释放埃里克！”和“把他关起来！”的对立口号. “这根本不是一个真正的案件。这是机票升舱腐败案，”斯皮罗说。他告诉法官将于下周提出动议，要求撤销此案。 而在这位市长出庭期间，对他政府的调查仍在继续。 亚当斯最亲密的市政厅顾问之一英格丽德·刘易斯-马丁(Ingrid Lewis-Martin)星期五从日本下飞机后在机场与联邦检察官办公室和曼哈顿地区检察官办公室的调查人员会面。联邦调查人员向她发出了传票。据她的律师亚瑟·艾达拉(Arthur Aidala)称，当地检察官没收了她的手机并搜查了她的住房。一个电视新闻摄制组拍摄了调查人员搬运标有“文件”和“电子产品”字样的箱子的镜头。 “她将全力配合所有调查，据我们所知，刘易斯女士不是任何案件的目标，”艾达拉说。 64岁的亚当斯将于下星期三再次出庭，在联邦地区法院法官戴尔·E·何(Dale E. Ho)面前参加一次听证会。这位法官今后将主审此案。 在星期五18分钟的出庭期间，亚当斯双手交叉放在膝盖上，面无表情地坐着，听着助理法官帕克大声宣读指控，她坚定的语气凸显了案件的严重性。他在法院待了将近四个小时。 这起刑事案件和亚当斯政府的动荡–包括他的警察局长突然辞职和公校系统负责人退休–给这位市长带来了一场政治危机。