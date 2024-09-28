纽约市长亚当斯周五出庭，五项控罪最高可判数十年监禁

纽约市长埃里克·亚当斯(Eric Adams)周五（9月27日）上午现身纽约一家联邦法院接受传讯。他被指控接受非法竞选捐款和免费海外旅行。 据美联社消息，亚当斯在跟着警察进入位于纽约曼哈顿的法庭时向围观人们竖起了大拇指，但没有停下来跟记者讲话。法庭传讯定于中午开始，主审法官是凯瑟琳·帕克（Katharine Parker）。 亚当斯是美国纽约市史上110名市长中唯一一位在任期间受到刑事起诉的市长。他拥有民主党党籍，从一名普通警察一路飙升到警监和市长。他目前受到五项指控，包括串谋、电信欺诈和贿赂。如果罪名成立，他可能面临数十年的监禁。 周四公布的一份起诉书指控亚当斯收受土耳其官员和商人的各种不当礼物，包括免费酒店住宿以及前往法国、中国、斯里兰卡、印度、匈牙利、加纳和土耳其等目的地的打了大幅折扣的机票。 检察官表示，作为回报，亚当斯给他的赞助人提供了好处，其中包括加快土耳其在纽约曼哈顿的新领事馆大楼的消防安全检查，获取该市消防部门的批准，尽管这栋36层大楼的消防安全系统存在问题。 路透社的报道说，土耳其方面还要求亚当斯在亚美尼亚人种族灭绝纪念日的时候不要发表声明。 起诉书说，亚当斯收到了价值超过十万美元的免费和打了大幅折扣的航班升舱服务，以及来自空头捐赠者的竞选捐款，其中一些捐款帮助他获得了超过1000万美元的公共竞选匹配资金。 纽约曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示，亚当斯将自己的影响力出售给一名土耳其高级官员和其他人，这些人参与了一项“谋划多年，以收买一位正在冉冉升起的纽约政治新星的好感”的活动。 这位联邦检察官补充说，亚当斯有责任披露他收到的礼物，但却年复一年“对公众隐瞒”。 亚当斯表示他是无辜的。他的律师说，政府官员接受一些旅行津贴既不罕见也没有什么不当。这位市长否认曾故意接受非法竞选捐款，并表示他为人们处理有关纽约市官僚机构的问题而提供帮助只是他工作的一部分。 亚当斯周四表示，“我将继续履行我作为市长的职责。” 亚当斯从政之前在纽约市警察局工作了22年。从政后，他先是担任州参议员，然后又担任布鲁克林区的区长。2021年，他当选为纽约市第二位黑人市长。