中國十一長假機票 「大跳水」有人損失上千元 【新唐人北京時間2024年09月28日訊】今年「十一」長假機票價格「大跳水」。早早買了機票的乘客直呼虧大了，有人抱怨直接損失上千元（人民幣，下同）。 據界面新聞報導，在社交媒體上看到，不少旅客發帖反饋，提前一兩個月下單「十一」假期的機票，結果節前一段時間查看票價，發現價格出現大幅下滑。 成都莫女士計劃前往新疆旅遊，她7月23日就預訂了往返機票，由於成都直飛新疆票價太貴，她就選了附近綿陽機場飛新疆烏魯木齊的航班，雙人往返共計3900元。 「9月24號我又搜了一下，綿陽飛烏魯木齊雙人往返票價直降500元。」莫女士說，不僅如此，從成都飛烏魯木齊，雙人往返票價更低，只需要2940元，真的血虧。 楊先生打算到重慶旅遊，8月中旬下單了9月30日三亞飛往重慶的機票，價格為1729元、10月6日返程1462元。但9月14日再次搜索發現，往返程票價均降至500～800元左右。 「這個價格差得不是一星半點，直接損失上千元，我只好自己花手續費退了重新下單。」 楊先生說。 有網友發帖說，其買了9月30日寧波到海口的機票，加上燃油總計1435元，結果現在機票單價跌到700元，幾乎差了一半，直嘆買得太早。 據《新京報》報導，9月28日上午，查詢寧波到海口的機票，票價顯示，週日5.3折的經濟艙為935元，10月1日的4.9折的經濟艙為860元，而十一假期中間10月3日的票價就降低到了370元。 28日查詢，上海飛三亞的機票，10月1日經濟艙最低價為810元，10月3日為530元，而到了10月4日僅為230元，相當於打了0.8折。 9月28日，有關十一機票價格大跳水的新聞引發熱議。 有人表示，「買完機票是真的不敢再看價格，看了心痛。」 「一個月前買了機票 ，後面發現降價了，全部退了重買，省了1200（3個人），現在不敢再看了。」 「去年十一我機票酒店加起來虧了一千多，今年定了就不敢看了。」 「五一去南昌也是，提前買了，臨近發現發現機票又跌價了。」 「買了就不要看啦，少增糾結。如果大家都不提前買，集中到假期這幾天，到時全線漲價更離譜。」 「杭州回青島，總共降了接近一千，也太坑了吧。」