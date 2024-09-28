傳遵義半夜爆破巨石砸毀居民樓 當局撒謊「闢謠」 【新唐人北京時間2024年09月28日訊】貴州省遵義市正安縣一小區居民樓半夜被巨石砸毀，業主爆料是開發商偷偷爆破施工所致。視頻顯示有人送醫。當局卻稱「無施工」「無傷亡」。 9月26日，貴州省遵義市正安縣狀元閣小區業主在網上發視頻稱，隔壁一小區開發商半夜偷偷爆破施工，導致山體滑坡，滾落的巨石砸進狀元閣小區居民樓。 視頻顯示，小區一側山體發生滑坡，大量巨石滾落。疑似不止一棟居民樓被砸中。其中，一塊三四層樓高的巨石嵌入一棟居民樓，樓體的一角已經被摧毀，多層住戶的房屋受損。 還有視頻顯示，有救護車到場，拉走受傷居民。 小區業主告訴陸媒，26日凌晨3點20分前後，突然發生巨響和持續的震動，整個小區都被吵醒了。巨石滾落下來，小區一共兩棟單元樓，都有損傷。其中2號樓被一塊幾萬噸重的石頭砸中，一二三樓家中都被巨石砸進屋，樓上也都能看到好多裂縫。天亮後，開發商將居民安排到附近的酒店，但尚無處理方案。 一名居民提供自家的監控視頻顯示，事發時聲音特別大，而且時間持續特別久。轟鳴聲持續近8秒，隨後房屋發生長達4秒的劇烈晃動。 該小區居民透露，隔壁小區從今年初就開始不分晝夜地施工，噪音特別大，開發商準備將附近山坡炸平，蓋更多的房子，「昨晚那個聲音就是在爆破」。 還有業主在視頻評論區表示：「我就是這個小區的這棟樓的業主，這個估計是隔壁干韻珍府工地項目，悄悄半夜放不該放的東西。整個房子都像地震一樣晃動。」另一網民表示：「爆破上方還是學校。」 消息引發網民議論：「大晚上的爆破，開玩笑吧，一看就是偷偷作業。」「這棟房子不成危房了？！」「凌晨施工，厲害了。」「城裡不是不允許爆破嗎？」 不過，正安縣北苑社區26日晚發布通報稱，當天凌晨鳳儀街道北苑社區狀元閣右側發生「邊坡岩體滑塌」，致狀元閣02棟六套房屋受損，「現場無人員傷亡，無半夜施工行為」云云。 官方通報引發新一波議論。網民紛紛表示：「爆破變落石，牛*。」「滑落有這麼大威力，這麼近距離？」「多年經驗絕對是施工爆破的，滑坡石塊的裂口不會是那麼整齊的。」「睜眼說瞎話，果然是官字兩個口。」 （責任編輯：歷澄宇） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/09/27/a103917411.html