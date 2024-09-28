专访华自强：与中国打交道近30年的前美国务院“中国屋”负责人如何看中国与美中关系前景？

2021年到2023年间担任美国国务院负责中国与台湾事务的副助理国务卿华自强(Rick Waters)9月19日在华盛顿接受美国之音专访，就当前美中关系的前景与挑战进行了深入分析。 华自强也是国务院“中国事务协调办公室”，也就是所谓的“中国屋”的首任负责人。过去将近30年来，作为美国职业外交官，他站在美国对外工作最前线，有许多和中方高级官员打交道的第一手经验，他在专访中也分享了这些宝贵经历和观察，并对台海局势、中俄关系，以及习近平政府的“战狼外交”策略发表看法。 华自强于去年夏天离开国务院，目前担任欧亚集团(Eurasia Group)中国业务总经理。 对于现阶段的美中关系，华自强说，在拜登政府执政的第一阶段， 拜登总统专注于重建美国国内实力、重振全球伙伴关系和联盟，然后以此为基础，从相对优势的地位与中国打交道。因此，在头两年期间，“美中关系在某些方面可以说不是优先事项”。但是它(美中关系)很重要，但主要是通过领导层外交来管理的。 他说，2022年前美国国会众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾，美中关系“螺旋式下降”，两国领导人在当年秋季的巴厘岛峰会上做出稳定关系的初步努力，但几个月后的中国监控气球事件让美中关系发展再次横生枝节。华自强说，伍德赛德峰会后，“我认为我们现在拥有的是围绕领导层渠道建立的更加稳定的平台，一些正在进行共同努力的适度区域，以及内阁级别的高级别授权渠道网络，其中包括(白宫国安顾问)杰克·沙利文，他们尝试在边界、护栏内管理冲突和竞争，以避免我们在 2022 年看到的完全螺旋式下降的情况。” 华自强认为双方能够保持开放的渠道很重要，“一是在美中关系中，当双方没有对话时，有时双方会误解对方的意图，这意味有时会从原本的竞争基础线上转变为更大程度的波动，因为双方都对他们认为对方正在做的事情做出反应。” 二是双方虽然不总是能互惠互利，但利益仍然有一部分重叠。“军事关系就是一个很好的例子。你不会在这些渠道中解决台湾或南中国海的争端，但我认为，两位领导人都不希望因为发生军事失误，让他们不得不应对事态升级，甚至更糟的境地，那就是发生冲突。因此，这是这些渠道的适度目标，保持局势稳定，虽然在大背景下，美中关系从根本上来说是个相互竞争的关系。” 关于台海局势，他表示， “我认为冲突不是不可避免的，美国利益的核心是和平与稳定。这是过去几十年印太地区繁荣的基础，这个地区的人民可以通商、贸易、区域内人员流动，在没有战争的环境下蓬勃发展。所以我认为，如果我们以此为出发点，我认为冲突不是不可避免的，但我确实认为美国和台湾非常关注这个问题，那就是如何确保北京领导层永远不会认为他们的军事选择是可行的，或者成本是可接受的。如果这个状态可以维持，那么我认为这将由外交官和双方之间的沟通渠道来谨慎处理这个问题，”这位曾在美国国务院主管中国与台湾事务的前高级外交官说。 华自强在美国国务院担任外交官近30年，多次赴中国履职。他谈到和中国外交官交流经验时说，“在过去30年的大部分时间里，我很幸运能与中国外交官打交道。我要说的是，无论人们对中国的政策或政治制度有什么看法，他们确实有一个非常专业的外交核心。他们的系统里有非常有才华的人。我认为在过去的几十年里发生的变化是，这个系统变得更加纪律严明。因此，中国外交官很难偏离既定界限太远，尤其是在正式会议上。所以我认为，当我们通过系统的结构限制来看待它时，我们不应误解这个系统里的人才水平”。 华自强认为，随着中国整体外交政策变得更加自信，领导层希望中国在国际舞台上发挥更大的作用。“中国外交经过了一个时期，在这个时期里，战狼主义、在讲台上语调的变化，标志着中国外交进入了一个不同于以往的时代。”他说，“但我实际上认为，在某些方面，系统中有很多人了解这些策略的适得其反的性质，而且近年来我看到他们在公开表达外交政策观点的方式上进行了一些策略上的重新调整”。 谈到战狼外交，华自强说，“如果你对中国国内观众讲话，‘战狼主义’可以令人感到非常满意。但我认为这实际上让许多其他国家感到恼火，”华自强说，“当你听起来太像是一头战狼时，你让人觉得不负责任、鲁莽或傲慢。所以，它可能在一个国家的内部政治中发挥作用，但这对拉拢第三国群体几乎没有帮助，而这些国家最终可能是北京得以如愿还是华盛顿得以如愿的决定性因素”。 对于目前选战激烈的总统大选，曾在拜登政府里主管中国事务的华自强认为，民主党总统候选人哈里斯的的政策可能与拜登政府相近，特朗普团队在贸易问题上提到了美中贸易失衡的问题。但华自强指出，更重要的是“他们明年春天组成内阁之后，他们将如何将政治立场转化为新政策”。 华自强说，关于中国议题，他的观察是选民主要集中在贸易问题和不公平感、认为美中缺乏互惠以及中国在芬太尼危机上负有部分责任，但是他强调，与中国有关的这些问题虽然重要，“但并不是选民最关心的核心问题，特别是对于将决定选举结果的摇摆州来说”。