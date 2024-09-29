俄军空袭乌医疗机构，导致8死11伤；乌军击落69架无人机

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期六（9月28日）晚在社媒上贴文指出，俄军当天使用无人机袭击乌克兰东北部苏梅州的苏梅市的一家医疗中心，造成八人死亡、11人受伤，而医院中至少有113名病患被迫撤离。 “世界上每一个谈论这场战争的人都应该注意俄罗斯在袭击什么。他们在袭击医院、民用目标和人民的生命，”泽连斯基在社媒电报上贴文说。 “只有武力可以迫使俄罗斯走向和平。以武力实现和平是唯一正确的道路，”泽连斯基又说。 乌克兰检察官星期六稍早表示，俄军发动空袭时，医院中一共有86名病患和38名医护人员。 “第一轮袭击打死一人，并损坏了医院几层楼的天花板，”乌克兰内政部长伊戈尔·克利缅科（Ihor Klymenko）在电报上贴文说。 克利缅科指出，正当人们撤离时，俄军再次发动袭击，又打死五人。 克利缅科没有谈及俄军空袭使用的武器，但是苏梅州当局和乌克兰防空部队说，俄军是使用无人机对苏梅市的医疗中心发动空袭的。 苏梅州与俄罗斯接壤，自从乌军一支部队八月初越境攻入俄罗斯库尔斯克州之后，俄军便加大了对苏梅州和苏梅市的无人机和制导炸弹的袭击。 乌克兰军方星期六稍早发表声明指出，俄军星期五夜间和星期六凌晨对乌克兰发射了73架无人机和两枚弹道导弹、两枚巡航导弹。其中69架无人机被乌军击落，两枚巡航导弹也被乌克兰防空部队击落。 乌克兰军事当局表示，在首都基辅及其郊区，防空部队击落了大约15架无人机。被击落无人机的碎片坠落在基辅市的一个区。 “其结果是一栋非居民楼受损。尚未接获伤亡的报告，”军事当局在社媒上的贴文说。 路透社星期五引述四位安全人员的消息报道说，路透社一个摄制组八月下旬在乌克兰东部的一家旅馆中遇袭，导致摄制组安全顾问莱恩·埃文斯（Ryan Evans）身亡，另外两名摄制组成员受伤一事，是由驻扎在罗斯托夫州的俄军发射导弹所致。 乌克兰情报局向路透社表示，8月24日发生的这起袭击事件中使用的导弹是俄军从亚速海岸边的港口城市塔甘罗格（Taganrog）附近的一个阵地发射的。 乌克兰情报局指出，俄军当时有两支部队驻扎在导弹发射阵地附近，一支是陆军第49军第一近卫火箭旅，另一支是陆军第35军第107近卫火箭旅。 乌克兰武装部队总参谋部在另一份写给路透社的书面回应中表示，当时塔甘罗格市附近还有另外一支可能发射导弹的俄军部队，那就是陆军第八军第47火箭旅。 总参谋部的声明指出，俄军从当地发射的是一枚“伊斯坎德尔-M”9M723弹道导弹，并于七分钟之后击中了路透社摄制组下榻的克拉玛托尔斯克市（Kramatorsk）的蓝宝石酒店(Sapphire Hotel)。