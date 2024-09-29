蕭美琴：台灣是大家的故鄉 台商是台灣國力延伸

副總統蕭美琴出席世界台商總會年會的閉幕式，讚賞台商是台灣國力的延伸，也是台灣在世界困境中穩定的力量。（記者許麗娟攝） 〔記者許麗娟／高雄報導〕副總統蕭美琴今（28）日出席世界台商總會年會的閉幕典禮，致詞時感謝台商始終與台灣站在一起。她說，台灣是大家的故鄉，謝謝台商在世界各地打拚時，也不忘與故鄉連結，並讚賞台商是台灣國力的延伸，也是台灣在世界困境中穩定的力量。 世界台商總會今年30週年年會選在高雄萬豪酒店舉行，蕭美琴特別出席今日閉幕典禮，廣受廣受台商的歡迎，離場時搶著與蕭美琴握手合照，蕭美琴也展現親和力幾乎來者不拒。 請繼續往下閱讀… 蕭美琴表示，這幾年全世界有很多挑戰，不論是全球貿易科技戰，或是地緣政治、全球通膨經濟，以及關於氣候變遷、數位轉型、淨零碳排、人口勞動力改變等全球共同議題。她特別感謝近幾年台商看好台灣，紛紛回台投資，讓台灣GDP從8年前的17兆到現在的23兆，成長有目共睹，也希望台商繼續扮演好台灣延伸的橋樑，協助更多台商在全球的佈局和擴張，在世界上架台灣。 蕭美琴也提及，今年4月花蓮發生大地震，世界台商總動員為地震燒毀校舍的東華大學伸出溫暖的雙手，早在2018年的花蓮地震時，也受到世界各地台商的關心，這是良善力量的循環。 蕭美琴說，台商是台灣在世界極艱困環境中的穩定力量，也是台灣國力的延伸，希望台商繼續向世界展現台灣的軟實力，也期望代表台灣精神的世界台商，繼續在世界上走路有風。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法