TGS24｜訪《暗喻幻想：ReFantazio》製作總監橋野桂，以「不安」為本作主軸

2024年9月30日 星期一 上午4:30:25 [台北標準時間] 亞小安 ATLUS 旗下的最新作《暗喻幻想》的上市日越來越近，在今年的東京電玩展上，也成為了 SEGA 攤位旗下最熱門的遊戲。還在現場打造了 1:1 的「原型」供玩家拍照。 趁此機會，4Gamers 等台灣媒體也採訪到了製作人橋野桂以及介面主設計師伊勢幸治，請他們談談這款前《女神異聞錄》團隊的最新力作。以下是本次的訪談 Q：遊戲中看到有一個「王之資質」的項目,這個數值會影影響什麼呢? A：故事的主線是以王為目標來展開旅程，這中間有很多人委託主角，人民對主角的信賴就會上升，初期數值比較低，是被人民感覺不能信任，委託數量會比較少，隨著故事進展就會有更多的委託以及成長。 Q：源人的設計為什麼這麼驚駭的形象，源人在日語的跟人類的發音相同，是否有什麼特別的用意？ A：源人的設計原型參考了世界第一位描繪幻想怪物的畫家，受到他的感動跟啟發，以此為原案來創造了源人。這部作品主要是想探討人類的不安，就像現在也很不安，不知道能不能好好的回答各位的問題。 人類很常被不安的感情襲擊，也有一個說法是其實只有人類才會對不安感到慌亂，所以才把怪物取名和人類發音同樣的「源人」。 Q：這次有可能在一輪遊戲中拿到全部的要素嗎，像是五維滿，全職業技能解放等？ A：如果技術很厲害的玩家是可以做到的，但我們也有放一些二週目要素，希望大家可以享受這方面的樂趣。