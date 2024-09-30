見歐洲學者、赴韓國慶酒會 朱立倫：擴大互信基礎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者王承中台北30日電）國民黨主席朱立倫今天會見匈牙利「多瑙河研究所」訪團，並出席韓國國慶酒會。國民黨表示，除堅持「親美友日和陸」，朱立倫同等重視台灣與歐洲和東亞區域夥伴的實質關係，盼擴大雙邊未來世代的互信基礎。 國民黨今天發布新聞稿指出，朱立倫下午先於國民黨中央黨部會見匈牙利「多瑙河研究所」（Danube Institute）訪團，隨即前往台北君悅酒店出席大韓民國國慶慶祝酒會，向韓國駐台代李殷鎬致意。 國民黨國際部主任黃介正表示，國民黨除堅持「親美友日和陸」的外交政策，朱立倫同等重視台灣與歐洲和東亞區域夥伴的實質關係，在「2D戰略」強化國防的同時，透過溝通和各類型文化交流充實台灣「軟實力」，「軟硬兼施」守護國家安全，是朱立倫長年對中華民國外交戰略的完整構想。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 黃介正指出，朱立倫下午會見匈牙利保守派智庫「多瑙河研究所」，並與研究所執行長季斯（István Kiss）和資深研究員克沙巴（Csaba Horváth）針對歐洲和東亞區域局勢進行會談，雙方均對區域和平表達高度重視，朱立倫也期許多瑙河研究所能充分連結台匈學術、文化、青年交流，擴大雙邊未來世代的互信基礎。 黃介正表示，朱立倫晚間出席韓國國慶酒會，向李殷鎬和其夫人表達祝賀致意。黃介正指出，朱立倫曾於2007年獲韓國世明大學頒發名譽博士學位，亦高度關注韓國流行文化、影視劇、觀光產業等「軟實力」發展，也樂見台韓於高科技領域和競技體育的良性競爭，朱立倫期待台韓能開展更多軟實力層面的交流，深化台灣軟實力發展。（編輯：林克倫）1130930