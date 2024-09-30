如何评价中共建政75年

10月1日是中国共产党在中国武装夺取政权、建立中华人民共和国75周年纪念日。在这个纪念日到来之际，中共当局像以往一样采取双管齐下的舆论管制措施，一方面宣扬它解放了中国人民；一方面使许多涉及其政权的基本问题成为禁忌话题。 中共政权缘何给中国人带来系列灾难却能长寿 对许多中国人来说，过去的75年是多灾多难的75年，包括中共前领袖毛泽东在风调雨顺的3年造成所谓的“三年自然灾害”和大饥荒，生生饿死几千万中国人；中共现领袖习近平强力推行所谓的“疫情清零”三年，使千百万中国人和商家生计断绝，中国至今还没能从由此而来的经济重创中恢复。 中共先前也一度承认其领袖有过失误，造成过一系列灾难。然而，给中国人频繁造成灾难的中共领导下的中华人民共和国却挺立了75年，而且在可见的将来还看不见其倒台的迹象。与此同时，中国共产党效法苏联共产党建立了共产党独裁政权，但是苏共政权在延续了大约72年之后倒台。中共政权的这种长寿应当如何解释，如何评估？ 美国哥伦比亚大学政治科学教授黎安友从局外人和政治科学的鸟瞰视角提出了他的解释。他说： “大家经常谈论（中国）共产党能够维持那么久，而且看起来还能维持相当的时间。我自己认为，关键应该是经济增长。因为你看，现在在中国生活的人比三四十年前的生活条件一般说来发展了很多，他们现在比以前富裕得多。除了政治条件之外，他们有房子有车，可以去国外旅游，可以把孩子送到国外学习。 “如果要在海外学习，就有很多消费，可以享受很多的消费等等。所以这样说来，中国人可以认为现状是比较值得支持。这个是一方面。另外一方面是镇压的技术也发展了。警察、国安的体制非常非常之强，监控技术很有发展。第三就是这个政府非常能控制信息，人们所能看到的东西主要是按照政府所需要的角度看到的内部和外部的事情。爱国主义也是一个因素。所以说，有很多很多的因素能够解释这个（中共政权长寿之）谜。” 在中国出生长大且经历过毛泽东时代的学者、政论杂志《北京之春》的荣誉主编胡平认为，就中共政权所谓的长寿问题而言，假如非要指出一个关键，那么，关键就是1989年6月3日至4日中共出动正规军对要民主反腐败的和平示威者的镇压。 胡平表示，这个问题也可以说是我们当代世界面临的最重要的一个问题，自然是一言难尽；他自己就这个问题进行了几十年的思考。 胡平的大致思考是，“简单地来说，在中国，六四（1989年6月3日和4日夜间中共当局出动正规军在北京屠杀抗议者）是一个很重要的一个转折点。在这之前，中共党内党外都有一种强烈的要求，有一种自由化、民主化的冲动，因为中共面临严重的经济困境，不得不谋求经济改革。而共产党政权进行经济改革本来就有一个致命的两难困境，那就是，如果要坚持社会主义，如果不敢大刀阔斧地复辟资本主义，就没法振兴经济。 胡平说，“如果要振兴经济而明目张胆地、大张旗鼓地复辟资本主义，那就等于否定了社会主义，等于否定了共产党革命，否定了共产党的专制。因为共产党的专制的全部理由就是为了防止资本主义复辟。所以，道德上要彻底地大张旗鼓地搞经济改革，大张旗鼓地搞资本主义，到头来就成了对共产党政治权力的一种釜底抽薪，一种自我否定。 “换句话说，要在共产党坚持共产党一党专制的前提之下同时又大搞资本主义，这两者是不可能并存的。别的（共产党）国家为了过这一关，就顾了那头顾不了这头。可是，中国有一个六四屠杀。因此，（中共）党内党外的要求自由化、民主化就给压下去了。 “然后，邓小平1992年南巡，就是借助于屠杀造成的这种威慑。共产党就发现，这个时候我们就搞资本主义又怎么着？人们不可能以子之矛攻子之盾，以此要求否定整个共产党专制。它（中共政权）结果就完成了一个不可思议的一个转型，也就是它居然把水火不容的两件事，也就是共产党专制和资本主义这两件事结合在一块来了。 “借助于资本主义本身的活力，又使中共这种统治居然因为靠着搞资本主义在经济上得到了发展，使它得到相当程度的提升和壮大，反过来造成的经济实力又成了维护中共目前这种统治方式的一个最大的一个资本。 “于是，就出现了我们今天看到这么一个非常诡异的现象，一个历史上从来没有出现过的怪胎。所以，破解这个怪胎，我觉得是我们一个时代的使命，也是当前我们现在整个世界面临民主和专制的决战的一个关键的一个问题。” 中共建政75年合法性问题却仍是超敏感问题 在中共建政75周年之际，中共政权的合法性在当今中国依然是一个极其敏感的禁忌话题，胆敢公开谈论这个话题的中国人轻则被禁言，被砸饭碗，重则被判重刑乃至死刑。 在许多人看来，中共政权从一开始就缺乏合法性是一个不争的事实，因为它是用枪杆子逼迫人民不得不服。中共前领袖毛泽东就公开说，枪杆子里面出政权，意思就是中共的统治就是枪杆子的统治。在中共政权75周年“国庆节”到来之际，应当如何看中共政权的合法性问题？ 黎安友对这个问题的见解是：“作为一个政治学的教授，我从一个所谓的behaviorism行为主义的角度去分析合法性。就是说，合法性不是一个道德的问题。当然这里面也有一个道德的问题，不是说道德问题不存在。但是如果回答你的问题的话，我们要看中国老百姓是不是从行为的角度去支持或者认同、允许这个政府的存在。 “简单地说就是，中国人民是不是支持现在的政权？他们如果是因为害怕而支持，这也算是支持。这个应该是一个理由。经济是另外一个理由。如果作为一个中国的公民，你认为你现在的生活条件比30年前的条件好的话，这也算支持政权的一个理由。