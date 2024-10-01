犀動智能完成500萬美元募資 拓展日本東南亞市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者蘇思云台北1日電）專精AI自然語言模型的新創公司犀動智能（Aiello）今天宣布，完成新一輪500萬美元（換算約新台幣1.59億元）募資，引入新的投資夥伴如中華開發跨境創新基金與玉山創投等，規劃擴展日本與東南亞市場。 犀動智能今天發布新聞稿，新的投資夥伴包含開發創新管顧與日本創投Cool Japan Fund共同管理的中華開發跨境創新基金、玉山創投以及晨星活水影響力股份有限公司；此外，原始股東緯創資通、日本知名創投集團集富亞洲也持續加碼資金。 這次募資期間，犀動智能也邀Kenichi Sawaya代表中華開發跨境創新基金加入董事會，協助犀動智能在日本市場的發展。Kenichi Sawaya表示，犀動智能在AI技術上的專業與一站式的旅宿管理系統，期待透過合作，推動日本市場的數位轉型與智能旅宿服務。 犀動智能執行長暨共同創辦人沈書緯表示，本次資金將用在日本與東南亞區的海外擴張與在地化深耕，除了持續拓展業務，更進一步跟當地軟體及服務業者達成策略、平台整合，目標打造取代傳統本地建置系統的一站式旅宿SaaS（軟體即服務）平台。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 犀動智能2023年推出Aiello-One一站式旅宿SaaS管理平台，新簽約飯店涵蓋日本西武王子飯店與度假村、全球知名品牌千禧國際酒店集團、台灣天成飯店集團與凱撒飯店連鎖集團等集團合約。 根據犀動智能統計，過去3年累計服務逾180間飯店，應用AI協助飯店處理超過471萬次的房客需求與跨部門任務，房客透過裝置的語音及觸控功能已有5510萬次以上的互動。（編輯：潘羿菁）1131001