中共建政75周年之际，海外民运人士举行第二届国是会议，讨论中共暴政结束后的民主转型方略

10月1日是中国共产党建政75周年的日子，但海外民运人士认为，压迫中国人民75年的中共腐败暴政在习近平的统治下加速走向崩溃，而这将为中国人提供当下人类政治史上最伟大的民主转型机遇。中国人民需要为这样的机遇做好准备。 美东时间9月30日下午2:30（北京时间10月1日凌晨2:30），由资深海外民运人士魏京生、“八九六四”学运领袖王丹和中国民主党全国委员会主席王军涛共同发起的第二届中国国是会议在互联网Zoom平台正式召开，并通过YouTube进行在线直播。魏京生、王丹和王军涛都在会议上发言。会议的核心议题是如何在解说中共暴政后建立民主中国的经济体制。 “八九六四”学运领袖王丹在发言中指出，习近平的“荒诞统治”让中共专制政权加速走向崩溃，但中共暴政的崩溃并不自然而然地产生一个良好的中国。而且，“一个掌控所有公共和私人空间的政权造成的罪孽以及急剧崩塌，会给新生的宪政民主政权在初期造成极大的困境，所以中国人民需要做好新生民主政体的制度建设和转型过渡期难题的应对方略的预案，以迎接和把握这个伟大的转型机遇。” 他说，因为这个原因，他和魏京生、王军涛决定举办国是会议讨论各个领域的制度建设和过渡期的方略。 资深民运人士魏京生表示，在中共前领导人邓小平腐败暴政三十年之后，中共新任党魁习近平建立“全国姓党、全党姓习”的专制独裁体制，在政治、经济、社会、文化给中国深重的灾难。“现在中国各界迫切期盼结束中共暴政和习近平独裁。”他说。 他说，在一个共产主义专制暴政摧毁几乎所有建设性资源的中国，创建一个民主中国，不仅需要坚定的信念和激情的投入，而且需要负责的态度和理性的智慧。这个国是会议，就是要探讨人类民主实践的经验和教训，分析中国国情和问题，提出创建一个什么样的民主国家的民主建国方案和如何创建这样的国家的转型行动方案，让创建民主中国成为一个相信可以实现的进程。 中国2024年3月初，第一届中国国是会议在美国首都华盛顿的希尔顿酒店召开，并提出纲领性口号：推翻中共暴政，重建共和。魏京生说，从第二届国是会议开始，国是会议将进入专题讨论，逐个研究民主建国的各个领域的问题。 “通过总结世界各国的经验，国是会议希望制定出符合中国国情的民主建国方案。历史经验表明，转型期的经济改革若处理不当，将导致政治转型的失败。因此，会议旨在确保经济体制的顺利过渡，为中国民众带来希望，并动员更多人支持民主转型。”魏京生说。 魏京生强调，国是会议组织者将在全球范围内征集经济领域的研究，预计三个月后形成成果，并于年底撰写关于中国经济体制改革的白皮书。通过这一讨论，会议希望为中国民主化后的经济发展提供详细方案，推动中国走向宪政民主国家。 中国民主党全国委员会主席王军涛表示，国是会议是为推翻中共暴政、建立民主中国而努力的会议，但跟以往民运会议不同之处在于，国是会议讨论的是在操作层面上如何结束中共专制以及中共暴政之后的民主中国的制度建设。 他说，在习近平领导的中共专制即将崩溃之际，他们以国是会议郑重向全体国人和关注中国进步的国际人士提出这个议题，表明“中国民主运动并不仅仅是彰显正义、结束暴政的革命者，而且是对中国前途和中国人民的命运高度负责的建设者！” 他说，中国转型是当代最伟大且最艰难的转型，一次研讨无法形成完美的方案。再优秀的见解也必须通过推翻中共暴政并参与制度重建的实践来落实。而且，这一代中国人正处于人类文明史上关键的时刻。 王军涛说：“我们呼吁全球关注中国民主转型的志士仁人参与会议和讨论，形成共识，并动员技术专家和意见领袖提供支持”。 王丹宣布了第二届国是会议的征文活动，重点聚焦在民主中国的经济体制建设和转型过渡的方略。他呼吁社会各界的专家学者和意见领袖为制度建设提供智慧，确保新生民主政权的顺利过渡。 “征文内容涵盖经济体制、转型过渡策略以及从世界各国经验中汲取的教训。主题包括市场经济、产权制度、社会保障、户籍改革等，旨在提出操作性强的具体解决方案，为民主中国的经济体制提供坚实基础。”王丹说。 王丹指出征文的实际操作性，要求不仅要批判中共现行经济体制，还要结合理论与实践提出建设性方案。文章计划在三个月内对稿件进行整理与反馈，最终形成白皮书，为中国的民主化经济转型奠定基础。 2025年1月1日，国是会议组织者还将举行新闻发布会，公布中国民主运动就结束中共暴政、建立宪政民主中国的经济体制和新旧体制转轨过渡期方案的白皮书。