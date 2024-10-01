原声带·前解放军中尉高峰：亲历中国核试验秘密

高峰，一位流亡海外的前解放军中尉。采访前一天，他一整夜没有合眼。 高峰：接受你们采访也是非常需要勇气和决心的。我的老婆孩子就非常担心，非常担心会给我们带来不好的什么厄运。 思量了一夜后，他还是决定说出这些故事。 高峰：因为我很多战友想说他们不敢说啊。我有这个言论自由，我为什么不说呢？作为一个民族，不能说出自己的苦难，不能让外界、整个世界都了解、都知道。这个民族将来还有希望吗？还有未来吗？ 我是1979年在我18岁的时候当兵入伍，到了一个当时来说是非常神秘的地方，叫作马兰。它的全称叫作中国人民解放军第21试验训练基地，简称叫做21基地。 马兰，地处新疆天山以南，塔克拉玛干沙漠腹地，毗邻有“死亡之海”之称的罗布泊。 上世纪50年代中国共产党建政后不久，时任中共最高领导人毛泽东提出，中国要发展自己的原子能事业。 他说，中国“不但要有更多的飞机和大炮，而且还要有原子弹。” 在前苏联的协助下，中国的核武器研制驶上了一条快车道。 50年代末，中国军人在这片气候恶劣、荒凉的戈壁滩上建成了中国最早、也是唯一的核试验基地 。 1964年10月16日，中国第一颗原子弹在这里爆炸成功。红色中国成为世界上第五个拥有原子弹的国家。 那一年，高峰3岁。 扔在戈壁滩上的青春 高峰的父母是50年代到从内地到新疆的支边青年，即“支援社会主义建设”。和中国政府在当地成立的准军事组织“新疆生产建设兵团”一道，他们是中共建政后第一代大规模移民新疆的汉人。 高峰：当时新疆的汉人是比较少。这个移民人数当然说是很庞大的。 记者：他们是自愿的还是被迫去的？ 高峰：你必须服从分配啊，你的饭碗在人家手里控制着，你肯定是要服从分配。 我父亲有很多同学在杭州，在成都。他也很羡慕他们，但是你们也没办法了，那时候因为人家控制着你的这这个饭碗，你必须听人家的。那是没办法，没有选择的。 1961年高峰出生在乌鲁木齐。1979年两次高考落榜后，他报名参军。