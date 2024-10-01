受损的北卡罗来纳州有数百人在海伦飓风过后依然失踪

北卡罗来纳州西部的居民星期一(9月30日)在海伦飓风过后面临“世界末日”般景象，数百人依然失踪，居民在道路被淹和基本服务匮乏中挣扎。 强风暴星期四晚间袭击佛罗里达州大本德地区，随后穿过乔治亚州，到达南北卡罗来纳二州，造成六个州的一百多人死亡。 美国国土安全顾问利兹·舍伍德·兰德尔(Liz Sherwood-Randall)在白宫说，仍有多达600人失踪，但随着救援人员到达更多地点，这个数字可能会有不同。 官员表示，死亡人数可能上升。 受灾社区的居民因道路被淹被困，缺乏自来水、电力和手机服务。 县警长在记者会上说，包括热门旅游胜地阿什维尔的山区班康县(Buncombe County)已有35人死亡。该县原定于当天晚些时候开始向居民分发食物和水。由于多数主要路线被泥石流和洪水阻断，一些物资不得不被空运送到这个地区。 在扬西(Yancey)的其它地方，风暴吹倒了44岁的泰勒·谢尔顿(Taylor Shelton)家周围的百年老树。她的丈夫花了两天时间用电锯在车道倒塌的树木和附近道路之间开出一条通道，这样他们就可以带着三个孩子开车离开黑暗的房子。 夏洛特市议员塔里克·博哈里(Tariq Bokhari)在X上发布的视频显示，阿什维尔东南约20英里的卢尔湖(Lake Lure)湖面漂浮着被周围山涧溪流冲走的住宅和商铺的残骸。 他写道，“很难描述——从未见过这样的事情，世界末日般的景象，”“这太震撼了。你甚至不知道如何理解恢复是什么样子，更不用说从哪里开始。” Poweroutage.us网站报道，星期一约有210万户家庭和商业断电。 北卡罗来纳州州长罗伊·库珀(Roy Cooper)星期一接受CNN采访时说，“缺乏通信令人担忧，”“我们知道有人失踪，我们知道这个过后会有大量人员伤亡，我们为这些家庭祈祷并慰问。” 库珀说，他已经72小时没有听到儿子和女儿的消息了，当地官员和救援人员正在许多社区挨家挨户检查福利状况。 拜登视察 国民警卫队和来自19个州的紧急救援人员以及联邦紧急事务管理局人员已被派往救援。库珀说，北卡罗来纳州西部山区地形崎岖，山体滑坡和洪水泛滥，几乎无法穿越。