中国A股“贺国庆”创史上最高 分析：短期奏效 长期无助

北京当局上周接连祭出景气刺激“组合拳”，让A股一连数日应声大涨，更在星期一(9月30日)、十一长假休市前一举刷新单日成交额的史上最高纪录，即沪深两市的总成交额近2.6万亿人民币(约3,630亿美元)。对此突来的牛市，分析人士冷静提醒，利好政策短期内能提振股市，但未解决中国经济所面临的结构性下行压力。 星期一上午，中国A股三大股指一开盘即齐涨，仅35分钟内就成交破万亿元人民币，写下新纪录。 接着沪指一路狂飙，并于午后站上3300点关口，买气之多，交易所一度买到当机，深成指更创下A股1996年实行涨跌幅限制以来的最大当日涨幅纪录。 A股连破多项纪录 微博发横财故事刷屏 最后收盘，上证综指大涨8.06%，收在3336.5点；深证成指也狂涨10.67%，收在10.529.76点；而创业板指的涨幅飙得最高，达15.36%且收在2175.09点。其中，各类股表现各异，半导体板块大幅飙涨，电力设备股涨幅也靠前，而楼市和零售虽还有待回春，但房企和消费类股已先行看涨，唯银行股因早盘逆势下挫、收盘前涨幅垫底。 网媒“澎湃”引述民生、光大等多家中国知名券商发布的研究报告形容，这一波行情“反弹是主基调，结构更加精采”，且“利好或未完全出尽，当前仍可积极做多”。 除了媒体唱好，微博一则则发横财的故事也纷纷出笼，包括来路不明的词条称#有网文作者股市已赚300万直接断更#；广传一位不具名的网络作者发文说，他家里凑了500多万人民币入市后，这几天就赚了300多万人民币，“预计牛市之后，应该就实现财富自由了”，因此决定停更不写网文了。不过，有网民警告此发文的真实性。 还有微博网民热议，光是星期一这天“平均每位股民赚了4.7万”。 另一则#有股民一早赚了52万#的词条更以近8千万的阅读量，登上当天的热搜榜首。 中国大放利多 股民“跑步进场” 事实上，自中国三大金融机构一把手9月24日联合宣布一揽子刺激政策以来，包括降准降息、并放水1万亿人民币挹注房贷等，这场中国股市久违的狂欢即已连续数日。 中共中央政治局9月26日罕见地召开会议并坦言，当前中国经济运行“出现一些新的情况和问题”，会议在中共总书记习近平的主持下做出多项宣示，包括要加大财政货币政策、力促房地产市场的止跌回稳及提振资本市场等。 此外，周末两天也接连宣布多项新政落地，进一步拉抬股民信心。 因此，近五个股市交易日内，“A股投资者跑步入场”、“90后00后投资者入市了”等词条一再刷新微博热搜榜。 据“央视财经报道”报道，部分券商还安排值班以迎接这一波的开户热潮，券商也证实，新开账户中“00后”和“90后”的年轻股民占比超过七成。 相较中国股民先前到处找哭墙，他们把这波股市的暴涨戏称为“A股从ICU(重症监护室)无缝切换到KTV”，而且眼看从10月1日起，A股就将随国庆节长假休市7天，不少网民大呼:“不想放假。” 官方放水救市 “老股民”心有余悸：先解套再说!