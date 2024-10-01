黄金周中国旅游业难以赚得盆满钵满，专家：能持平去年就满意

在周二开始的十一“黄金周”长假期期间，由于经济增长缓慢、消费者信心持续低迷，旅游业专家表示，尽管预计中国游客的出行时间将长于去年，但他们将选择更廉价的国内行或短线海外游，因此不一定会导致支出增加。 路透社周一报道，黄金周传统上会带来中国的旅行高峰，尤其是出国旅行，因为假期相对较长。政府预测今年运输部门处理的日均出行量将仅比去年（同比）增长0.7%。 报道援引设在北京的研究机构中国未来研究会（Chinese Society for Futures Studies，CSFS）的一位旅游部门的官员的分析说，如果旅游支出能保持去年的水平，就将是一个好的结果，她表示，当经济好的时候，民众更愿意出去旅游，但经济增长缓慢时，就不会出现旅游业的增长。 报道说，北京一位45岁的白领表示，由于假期不收高速费，她的一家将开车前往扬州。她说，当经济像目前这个样子时，最好还是能省就省。好多人都在失业，如果在她这个年龄失业，她将不会再找到工作。 她表示，在疫情前，她家的黄金周度假目的地曾包括新加坡和美国。 旅游平台“航班管家”（Flight Master）的数据显示，国内机票价格预计将比去年同期便宜21%，而国际经济舱机票价格将比2023年低25%，比2019年低7%。 该平台预测的出境旅客首选国际目的地将继续是短途亚洲地点，例如日本、韩国、泰国和新加坡。 中国最大的在线旅行社旅游网（Trip.com）也表示，今年国际出行的主要目的地在亚洲，但今年也看到前往澳大利亚、新西兰、英国和法国等停留时间较长的长途目的地的重大转向。 报道援引汇丰银行分析师的一个研究报告说，旅行者可能会利用较低的票价旅行更远、停留更长并升级到星级更高的酒店。 研究报告表示，尽管上周的大规模政府刺激措施可能对支出产生一些影响，但是效果将是有限的。分析师们预测，黄金周旅游支出可能与2023年持平，不太可能超过。 报道说，一些外国航司，像英国航空（British Airways）和澳洲航空（Qantas Airways）今年削减和停飞来往中国的航班，原因是需求不足以及来自中国航司的激烈票价竞争。 菲律宾亚洲航空（AirAsia Philippines）这个月宣布马尼拉和中国之间的航班到第四季度停飞，原因是2019年占其业务30%的中国航线今年暴跌到只到2%。