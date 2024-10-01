湖南財政廳長墜亡案謎團重重 兩嫌犯親屬發聲 【新唐人北京時間2024年10月01日訊】中共湖南省財政廳廳長劉文杰與兩名男嫌犯墜亡事件，背後謎團重重。嫌犯之一江燚輝父親表示，雖然其子有上千萬元（人民幣，下同）欠債，但手上資產很多，「不存在資不抵債」。他認為，江燚輝不可能有入室搶劫謀財的作案動機。 中共官方通報稱，9月19日上午9時12分，嫌犯江燚輝和江輝持刀將劉文杰劫持進入房間，劉與江輝曾經搏鬥，從陽台上同時墜樓；江燚輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。 江燚輝是湖南省岳陽市平江人大代表、政協委員，平江縣天浩實業有限公司等單位的法人、股東，其名下還有其它多家公司，涉及家具、酒店、超市等業務。江輝是湖南省江氏木業有限責任公司股東。 大陸財新網9月28日報導，江燚輝的第一桶金源於2019年在老家平江縣的土地開發項目，其後主要做家具生意。江燚輝、江輝親友表示，近年兩人缺錢，有資產但現金流緊張。江燚輝家境相對較好，江輝主要跟著他做生意。 江燚輝在長沙也有家具生意。2024年，江燚輝掛靠在他人公司名下，中標了長沙一所知名大學的家具項目。了解江燚輝財務狀況的人士表示，江燚輝掙了錢，但是許多項目款未收回。 中共官方通報稱，2019年到2022年江燚輝多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元。 對此，江燚輝父親表示，江燚輝多次去澳門賭博，不僅沒輸錢還掙了錢。1200餘萬元是他的總負債，包括做生意的銀行貸款，房子、車子的貸款等，不是賭博輸的錢。 江父表示，雖然江燚輝總負債有1200多萬元，但是家裡有數千平方米的房產作為抵押，手上還有沒賣出去的多塊土地，「資產還很多，不存在資不抵債」。 他認為，江燚輝不可能有入室搶劫謀財的作案動機，「但究竟為什麼入室，我們也不清楚」。 江父說，江燚輝中秋沒回老家，但9月10日前後在家待了幾天，當時還跟家裡人提到新中標了一個項目。他原計劃中秋節後跟一個買地人去辦手續，這筆生意成交有300萬元進帳。買方也稱，本來跟江燚輝約好中秋節後就去辦手續。 一名從江燚輝手裡接過平江縣浯口鎮公路相關工程項目的人士表示，9月18日、19日兩天他多次打過江燚輝電話，但始終無人接聽。 與江燚輝有生意往來的人士說，案發前兩天打電話聯繫不上江燚輝，問其妻子，其妻回覆說「他跟領導去廟裡了，21號肯定回來」。沒想到接著就傳來江燚輝出事的消息。 江輝的親屬們說，案發前是江燚輝把江輝叫出去的，說是談生意，江燚輝9月中標的最新項目樣板間是江輝完成的。江輝多名親屬稱，在事發前兩天曾多次撥打江輝電話，始終無人接聽，就連妻子打去的電話江輝也未接，「這很反常」。在江輝家人看來，江輝為人正直，「很少跟人急」。 報導說，目前江輝家正在向江燚輝家索要賠償。一些江輝的親屬認為「江輝人很老實，他肯定是個跟班」。而江燚輝父親則說：「現在兩個人都死了，誰都不知道是怎麼回事，怎麼就能說是江燚輝指使江輝的呢？」 事發後，江輝的妻子在社交帳號發文喊冤，說自己丈夫出門談生意，已經失蹤多日。她不相信丈夫綁架廳長，然後跳樓自殺，並懷疑丈夫被人害了。9月21日，江輝多名親屬向財新證實，該段文字確係江輝妻子發布。 9月21日，劉文杰的告別儀式在長沙舉行。江燚輝、江輝家屬稱，「頭七」已過，至今未見過二人屍體。目前警方還沒有公布嫌疑人作案動機。 有知情者透露，劉文杰與江燚輝、江輝之間存在著6000萬元的財務糾紛。 9月27日，獨立時評人蔡慎坤在其Youtube頻道中透露，現任中紀委副書記傅奎的兒子做房地產生意缺錢，傅奎直接找劉幫忙籌款6000萬元，劉找到江燚輝籌款，利息15%，並由劉擔保。