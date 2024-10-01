中共建政75周年 中国中产感叹“国运很丧”

尽管九月份刚刚从日本度假回来，三十七岁的北京白领杨乐(应本人要求使用化名)还是选择了在中国“十一”国庆期间再度加入出国旅游的人潮。她这次“黄金周”的目的地是韩国，因为北京“够无聊”。 “平时机票也就两千，现在国庆涨到快四千了，不过我还是决定出来玩一下，不然在北京干嘛呢，也够无聊的。”杨乐告诉美国之音。 杨乐注意到，在中共建政75周年的日子，作为首都的北京除了到处可见的悬挂国旗和花坛摆设，并没有太多大规模的庆祝活动。 杨乐觉得最主要的原因是“今年经济不太好，”她说，“很多人失去工作了，如果国庆再大搞，那肯定会被骂吧。估计国家也没钱搞。” 杨乐说，不久前刚宣布的延长退休措施已经招来了很多老百姓的不满。“延长退休年龄这事网上不少人在骂，可能评论不少都被删了。再搞一个大庆的话，那得多少埋怨啊。政府可不想再树敌了吧，也真的是没钱搞了。”她说。 目前单身的杨乐觉得自己还算幸运，没有家庭的负担，有个体面的白领工作，出去旅游也不算过分的奢侈。但是，这份奢侈并不是所有人都拥有。她对美国之音说：“我今天去做指甲，那个技师还说，她身边的朋友都没有工作了。现在很多人都没钱，国内的经济也不好，我们只是不知道有多糟糕而已，又看不到实话。” 2024年国庆期间，天安门广场和长安街沿线的按照传统布置了国庆主题花坛，各大公园也纷纷张灯结彩和推出各类花卉植物展览，但一些网民讨论的阅兵并未入围庆祝活动。 不过，中共自1949年建政以来，基本遵循“五年一小庆，十年一大庆”的原则。中国在建国头十年每年举办一次国庆阅兵，不过从江泽民时代开始，基本只是逢十举行国庆阅兵式，所以1999、2009、2019年分别举行了庆祝建国50、60、70周年大阅兵。 在网易新闻一条“今年的国庆会举行大阅兵吗”的帖子下面，不少网民表示对75周年没有阅兵计划感到失望。一位叫“火星网友”的发帖说：“下次阅兵就和台湾省普天同庆了！”另一位网友呛道：“所以你就不用还房贷了吧！” 在抖音上，关于“10月1日是否有阅兵仪式”的讨论也引来很多网友留下“心怀期待”的留言，表示虽然今年看不到，但是明年反法西斯战争胜利80周年一定会有大规模的阅兵仪式。 中产感叹“国运很丧” 家住上海的从事出版行业的乔先生(应本人要求，不透露全名)并不认为这些言论出自真心。“我比你强，我把你都杀光；我的导弹厉害，能射到你家门口，这种儿童式的话语，你说他有多少民族自豪呢，可能也不见得真的有。现在网上看上去有自豪感的言论啊帖子啊，很多时候都是在怼别人，而且都限于武器装备。只有年轻人，经常在网络上讲比较抽象的话，但是实际上他也不一定这样想。” 乔先生认为，当下的中国，民族自豪的情绪越来越没有市场。他告诉美国之音：“就是因为老百姓个人生活过得不好。而且现在多少有点内外交困的局面，心情也不在庆祝上。” 乔先生笑言，今年大家对国庆调休的关注远远大于国庆本身，因为很多人对调休的意见非常大。 2024年由于中秋和国庆靠得比较近，很多中国人连续经历了两次复杂的调休，不少网民对连续上班的安排并不满意，哪怕有连续休息来弥补。 在微博上，“新浪热点”做了一次题为“你希望怎么放假”的民意调查，结果显示高达90%的人回答“无需调休，连休长假”或者“不要调休，固定假期天数，长短都行”。在评论区内，留言者也大都怨气满满。网友“炙可”说“讨论这有啥意义，每年做调查，年年无改变。浪费公共资源”；另一位网友诉苦说：“调休干啥？我都连上三个星期的班了，哪有什么双休，还假期？能用劳动法规定得加班工资给我就能给他磕头了。” 住在北京、从事翻译工作的中产人士邹非(应本人要求使用化名)直言，他和身边的朋友都认为“国运很丧”。他解释说，这种心态来自于整体经济的不可预期性。 “谁不希望自己的国家好，是吧。但是你告诉我，有什么能支撑这个国家好？股市好？发债，狂印钞，给国有银行注入资金，坏账一笔注销。中国的经济支柱是民营企业。民营企业最近几年都是投资回报率要低于借贷的回报率。就是说，你只要有动作，就会赔钱。搞成这样子，谁想去做投资啊？所以，你的经济基本面向好了吗？你的经商环境向好了吗？你的国际环境向好了吗？我觉得这是几个基本问题。法治环境就更不要提了。所以，我们希望向好，我们也愿意向好，但是你告诉我，哪些方面是向好了？” 不过，和杨乐一样，邹非还是决定国庆期间，“丧”中作乐一下。尽管知道交通可能堵塞，他还是决定带着妻子和女儿去京郊度个小假。 邹非觉得，大部分人的心态都比较淡泊。“整体从心态来讲，大家会慢慢的忘掉疫情那种状态，但是也没有恢复到一到假期就是欢天喜地的状态，因为对未来的预期比较低。朋友聊天也都是说，把自己的基础生活安排好就好了，也不要有一个特别高的预期。”