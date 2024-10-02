拜登星期三视察遭受飓风袭击最严重的北卡罗来纳州

美国总统乔·拜登(Joe Biden)星期三(10月2日)前往受到飓风“海伦”(Helene)重创的北卡罗来纳州，视察灾情。救援人员正在该州西部山区搜寻自飓风海伦的残余对东南部造成灾难性破坏以来仍下落不明的人。这次飓风造成的死亡人数已达 166 人，其中近一半来自北卡。 “我们必须迅速启动灾后恢复工作，”拜登周二(10月1日)表示。人们非常恐慌，这工作刻不容缓。 据路透社报道，拜登可能会要求国会议员重返华盛顿，召开特别会议，审议对受灾地区的额外援助资金。估计重建工作可能会花费数十亿美元。 联邦紧急事务管理局(FEMA)官员弗兰克·马特兰加(Frank Matranga)表示，有超过15万个家庭已经登记申请援助，预计这个数字还会上升。 飓风“海伦”造成北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州、田纳西州和弗吉尼亚州至少166人死亡，成为美国历史上最致命的风暴之一。当局表示，近一半的死亡人数来自北卡罗来纳州。 北卡罗来纳州州长罗伊·库珀(Roy Cooper)说，可能需要美军长期协助恢复工作。他补充说哦，拜登已经为此“开了绿灯”，允许在近期内调动军事资源。 飓风“海伦”上周四(9月26日)以四级飓风的威力在佛罗里达州登陆后，在美国东南部多个州引发大规模的破坏。 时至周二，仍有超过百万个家庭和企业断电。据报道，多达数百人失踪。 “我们挨家挨户走访，确保能看到人们并确认他们是否安全，”北卡罗来纳州班康 (Buncombe)县的县长阿弗里尔·平德尔(Avril Pinder)告诉美联社。 在“地图上消失的社区”中搜索 “有些社区已经从地图上消失了，”北卡罗来纳州州长库珀周二说。 搜索人员和搜救犬在北卡罗来纳州西部山区中跋涉，穿过及膝的淤泥和碎片，寻找目前仍然下落不明的人。 在田纳西州东部，州长比尔·李(Bill