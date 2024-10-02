中共建政75周年 示威者抗议中共在伦敦兴建新大使馆的计划

在10月1日中共建政75周年这一天，有示威者在英国伦敦前皇家铸币厂(Royal Mint Court)聚集，抗议中国政府申请将原址改为新的中国大使馆，并批评中国政府打压人权。 今年的10月1日，伦敦的示威者不像以往一样，从市中心游行到中国大使馆抗议，而是到有可能成为未来的中国大使馆的前皇家铸币厂聚集，在外面的空地外表达反对。在大雨下，有超过200人出席。 英国港侨协会(Hongkongers in Britain)创办人郑文杰发言时说，中国成功购买了这块有历史价值及象征意义的厂房，显示了英国民主制度的缺陷。 他说：“这是一个警示，显示我们的民主制度有多脆弱。如果我们不行动去保护它，要渗透进去有多么容易。我们不能接受这个扩大使馆的计划，我们不能让中国的影织力在英国更加深入。这是我们最后的机会，去阻止这个错误，否则就会太迟。英国政府必须迅速行动，阻止这个计划。” 中国希望于前皇家铸币厂兴建大型使馆 郑文杰还批评说，英国工党政府的中国政策是尽量与中国合作，而只有在不得已的情况下才会挑战中国。 中国政府2018年以2.55亿英镑，折合约3.38亿美元，购入该块在地标伦敦塔对面的地皮，用作建造新大使馆建筑群，包括使馆办公大楼、225间住宅和一个“文化交流”中心。其规模是现有大使馆的十倍。如果建成后，这将会是中国在全球规模最大的外交设施，比其他国家建设于英国的外交建筑都要大。 不过，地皮所在的塔村市议会在2022年12月一致否决中方的这个建馆计划。今年8月，中方再次提交申请，指当年的拒绝决定“毫无依据”，并敦促有关官员重新考虑该计划。中国大使馆还表示，重新提交的使馆新馆舍规划设计方案“充分考虑了英国建筑规划政策要求及各相关方意见，是一个高质量的方案。” 香港示威者Frank制作了一部流动放映机，在前皇家铸币厂投射出“CCP”，即是中国共产党的英文缩写，并在其上打了一个叉。 他说：“一个共产主义国家，在一个资本主义的国家兴建一个这么大的大使馆，其实是没有必要的；以及这是一个象征(意义)，一个共产主义国家买下你的铸币厂，我觉得是不应该让共产党把它的大使馆转移到这里。” “中国打压不限国界族群” 中国异见者网络(China Deviants)执行长倪沛晴说，中国的打压不限国界，亦不限于族群。 她说：“作为中国异见者，我们有责任说出真相，我们知道在中国，异见者被压制，但我们知道中国仍然有勇敢的人反抗，包括记者、抗争者、以及不愿被禁声的一般人。他们的声音可能被中国的防火墙阻隔，但他们不会完全消失。我们今日站在这里不只是为了我们，更是为了不能出席、为了在监狱中受苦、为了说出真相而冒险的他们。 ” 自由西藏(Free