邵陽市公安局長被轟兩槍 知情者爆特警槍手飲彈亡 【新唐人北京時間2024年10月02日訊】「十一」長假首日，網絡盛傳中共湖南邵陽市公安局長李長躍被特警副大隊長段鵬槍殺的事件。知情人士10月1日表示，開槍警察已飲彈身亡，局長仍在搶救中。 10月1日，大陸社交媒體上熱傳「邵陽市公安局長被槍擊」的消息，部分自媒體也有相關報導。不過，當天該消息就被全網封殺。 網傳消息說，1日早上，邵陽公安局舉行「十一」升旗期間，在場的公安局長李長躍被槍擊，重傷送院。 知情者對香港《明報》說，開槍的是一名「獵豹突擊隊」成員，他開了數槍，包括向局長開了兩槍。其後該名特警開槍自殺，兩人被送往醫院搶救。 知情人士昨晚表示，開槍警察已飲彈身亡，局長仍在搶救中。 消息人士表示，槍手在2010年從湖南警察學院畢業，2013年加入巡邏特警支隊，多次受功、獲獎，曾被評為中共全國公安機關成績突出青年警察。不過目前一篇有關他獲得突出青年警察的人物報導的網頁已無法打開。 公開資料顯示，所謂「獵豹突擊隊」是邵陽公安局巡邏特警支隊特警二大隊，成立於2008年，現有成員17人、輔警13人，主要負責「維穩」、處理突發事件等工作。 報導說，坐落資江邊的公安局大院，正門對面有多家酒店賓館。其中一間酒店前台人員表示，她是下午班，當前經營一切正常，對面公安局看起來很平靜，但聽說早上有派出所來店裡調查，「不知道發生什麼事」。 邵陽公安局值班人員則闢謠，稱沒有聽說過有這件事。 另據《亞洲新聞週刊》報導，10月1日上午，邵陽市公安局內部發生槍擊案。正當公安局內舉行升旗儀式時，局長李長躍突然遭受槍擊，導致重傷正在搶救。湘雅醫院專家與公安廳辦案人員正火速趕往邵陽市。 該媒體記者通過有關渠道確證，李長躍正接受搶救中，其老領導向記者透露，李長躍為邵陽地區所謂「社會穩定」做出貢獻，祝他化險為夷。 截至10月2日，尚未看到中共官方的正式通報。 公開資料顯示，李長躍1972年4月生，長期在湖南省公安系統任職。曾任郴州市公安局黨委副書記、副局長、常務副局長；現任邵陽市政府黨組成員、副市長，市公安局黨委書記、局長。 此事在海外社交媒體引發議論。 《財經新聞》海外X平台發帖說，10月2日，湖南邵陽公安局長槍擊案屬實。據大陸知名記者劉虎透露，接近湖南省公安廳的人士表示，邵陽市公安局長李長躍被槍擊事件屬實。但是，關於特警支隊副大隊長段鵬作案動機，並非網傳與李長躍辦案意見分歧所引發。（相關鏈接） 知名作家、時評人李承鵬在海外X上發文說，這就是「沙雞時代」：會死人，會死官，「十一」期間，湖南邵陽公安局升旗儀式時，突然響起槍聲，公安局長中彈倒地······上海一男子持刀砍翻18人，三人已死亡。加上前些日子湖南財政廳廳長被扔到樓下，還有某地副市長被滅門的謠言······這是不可阻擋的趨勢，股票再漲一萬點也阻擋不了。」 文章表示，有沒有發現一個現象，以前人民遇到苦難的事，還流行跑到政府門口齊刷刷下跪，後來就不太跪，而是流行組團跑去跳橋跳樓，到最近忽然進化到密集殺官，這行動軌跡，就是從相信青天大老爺，到絕望於前途，到老子以一命換一命，就是時代的預兆。 X網民「RICHARD