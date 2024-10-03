美国政府指控五名当时在密歇根大学就读的中国公民试图掩盖夜访美军基地的行踪

美国联邦当局指控五名中国公民对其夜访密歇根州一个偏远的军事基地一事撒谎并试图掩盖他们的行踪，当时有数千名军人聚集在该军事基地参加夏季演习。 这五人当时是密歇根大学的学生，他们因为2023年8月在格雷林营(Camp Grayling)发生的那起事情而直接受到指控。但是，根据联邦法院提起的刑事诉讼，他们被指控误导调查人员有关这次旅行的信息，并串谋清除手机上的照片。 联邦调查局(FBI)在星期二(10月1日)提交的法庭文件中指出，曾有中国大学生拍摄美国重要国防基地照片的事件发生。 文件中没有任何内容透露这五名男子的下落。 “被告目前没有被羁押。如果他们遇到美国当局，将被逮捕并面临这些指控，”底特律联邦检察官办公室发言人吉娜·巴拉亚(Gina Balaya)星期三(10月2日)表示。 联调查表示，这五名男子都于今年春天从密歇根大学毕业。他们参加了该大学与中国上海交通大学的联合项目。 2023年夏天，犹他州国民警卫队的一名军士长午后在湖边遇见这五人。联调查局表示，其中一人说：“我们是媒体”，然后他们收拾好行李，同意离开该地区。 联调局了解到，这些人在底特律以北200英里(320公里)的格雷林营外被发现的前一周，就已经在附近的一家汽车旅馆预订了房间。 四个月后，其中一名男子在底特律机场接受了边境官员的问询，之后前往韩国和中国。联调局表示，他告诉调查人员，他和其他人曾前往密歇根州北部“看流星”。 联邦调查局表示，检查他的外部硬盘后，发现了两张军车照片，这些照片是在与那位国民警卫队军官遭遇的同一天晚上拍摄的。 去年3月，其他四名男子从冰岛乘飞机抵达芝加哥后接受了询问。联调局表示，他们承认2023年8月曾身处密歇根州北部，但他们说是为了看流星雨。 根据刑事诉状，他们提到了这名国民警卫队军官，但只称他为“军人”、露营者或“好人”。 调查人员说，去年12月，这五名男子在微信上交流了清除相机和手机上照片的事宜。 “这起案件再次表明，中共间谍活动可以在美国任何地方发生，我们必须保持警惕，”美国国会众议院中共问题特设委员会主席、密歇根州共和党籍联邦众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)星期三发表声明说。“我们国家的所有大学都必须关闭与中国大学的联合机构，并对新兴技术研究制定更严格的保护措施。美国大学必须意识到他们是间谍活动的目标，并保护他们所做的由纳税人资助的关键研究。” 9月末，穆勒纳尔领导的众议院中共特设委员会以及众议院教育和劳动力委员会的共和党人发表了一份多数党幕僚报告。这份报告指称，过去十年来，美中两国包括联合办学在内的大学层级合作使得数亿美元的联邦资金被用来资助北京研发可能用于军事的关键技术。 联邦调查局表示，这五名男子都于去年春天从密歇根大学毕业。他们参加了该大学与中国上海交通大学的联合项目。 2020年，两名在密歇根大学攻读硕士学位的中国公民因非法拍摄佛罗里达州基韦斯特海军航空站的场地而被判监禁。