居屋2024｜樓王啟德啟盈苑 港鐵站步程1分鐘 最平$7.1萬上車

【居屋申請／啟德啟盈苑／觀塘安柏苑／油塘高曦苑／屯門兆湖苑／東涌裕興苑】「居屋2024」今日（3日）上午8時起至23日晚上7時正接受申請，有五個新項目共7,132伙單位，房屋委員會以市價7折出售。 今期「樓王」是啟德啟盈苑，合共提供1,736伙，是今期第二大屋苑。項目毗鄰上期項目啟悅苑，距離港鐵屯馬線宋王臺站A出口只有1分鐘路程，相信為今次最觸目的項目。不過，啟德現時為發展區，社區發展和設施尚未成熟，譬如啟德體育園開幕後對居民的影響仍然是未知之數。 「居屋2024」共5個項目，包括： ．觀塘安柏苑420伙； ．東涌裕興苑1,344伙； ．啟德啟盈苑1,736伙； ．屯門兆湖苑2,768伙； ．油塘高曦苑864伙。 今期「樓王」是啟盈苑，平均呎價9,230元，合共提供1,736伙，毗鄰上期項目啟悅苑，距離宋王臺站A出口只有1分鐘路程。(歐嘉樂攝) 綠表申請人最平$7.1萬首期上車 今期居屋今年第4季攪珠，明年首季開始揀樓。綠白表分配比例為4比6。 今期樓王是啟德啟盈苑，平均呎價9,230元，共提供1,736個單位，實用面積介乎186至448平方呎，售價幅度為143萬至467萬元，預料在2026年第一季竣工。 啟盈苑是唯一有提供186平方呎的屋苑，為5個項目當中面積最細和售價最低。以綠表申請人首期只需最低5%樓價計算，最少付7.1萬元首期便可上車。啟盈苑的平均呎價，與上期啟悅苑9,390元的平均呎價相若。 今期「樓王」是啟盈苑，平均呎價9,230元，合共提供1,736伙，毗鄰上期項目啟悅苑，距離宋王臺站A出口只有1分鐘路程。(任葆穎攝) 1分鐘通往宋王臺站 附近設AIRSIDE等商場 位於啟德沐和街的啟盈苑，毗鄰上期項目啟悅苑，與啟欣苑屬同一條街道，距離宋王臺站A出口只有1分鐘路程；步行約5至10分鐘可通往太子道東、近宋王臺公園的九龍城轉車站，設有多條巴士線和一條小巴線。 設施方面，從啟盈苑步行約15分鐘便可到達區內大商場AIRSIDE。此外，啟盈苑亦鄰近九龍城和土瓜灣市區，料步行約15分鐘便可到達，附近有不少食肆和商店。啟盈苑附近亦設有不少休憩設施，步行往啟欣苑方向便可到達啟德車站廣場；而九龍城轉車站宋王臺公園附近亦設有寵物公園。 從啟盈苑步行約5至10分鐘可通往太子道東、近宋王臺公園的九龍城轉車站，設有多條巴士線和一條小巴線。(歐嘉樂攝) 料高層單位可望體育園