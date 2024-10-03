大馬駐處國慶酒會 魯凱族原民鼻笛吟唱台灣魅力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者黃自強吉隆坡3日專電）駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今晚舉行國慶酒會近千人與會，祝福中華民國生日快樂，來自台灣的原民鼻笛音樂家佶佬吹奏部落傳統歌謠「祖先的話」，吟唱台灣多元文化魅力。 10月10日是中華民國國慶。大馬駐處今天晚間在吉隆坡JW萬豪酒店提前舉行國慶酒會，並在吉隆坡台灣學校混齡合唱團領唱中華民國與馬來西亞國歌聲中揭開序幕。駐馬代表葉非比與各國代表近千人舉杯祝賀及切蛋糕。 葉非比致詞時表示，台灣珍視民主、創新及多元的重要價值，面對國內外挑戰，台灣已經堅定建立強韌的精神，成為良善及世界繁榮的力量，誠如總統賴清德強調「台灣將致力推動價值外交、同盟外交及經貿外交」。 她指出，台灣人民珍惜自由的生活，期盼維持兩岸現狀，盼望民主台灣存在的事實能夠被正視，人民選擇的自由應該被尊重，台灣為達成上述目標將持續與包括馬來西亞等夥伴國家緊密合作，維護區域和平與穩定。 葉非比認為，台馬緊密且深厚的關係具體展現在雙方人民互動與交流，特別在教育及觀光方面，馬來西亞依然是台灣外國籍學生及旅客的主要來源國之一。 在經濟表現上，她說，半導體及人工智慧是驅動台灣前進的兩大主力，特別是半導體產業，台灣與大馬經貿持續成長，半導體及電機電子產業的蓬勃發展與供應鏈的緊密連結在雙邊經貿關係中扮演重要角色。 另外，葉非比強調，台灣目前積極推動以人為本的「新南向政策2.0」，主要在東南亞國家協會（ASEAN）國家加強「數位連結」，包括管理技術、創新服務及系統整合解決方案等。 今晚國慶酒會冠蓋雲集，首度受邀吹奏魯凱族達魯瑪克部落傳統歌謠的佶佬（Gilra Gilrao，杜振勇），表演部落原民音樂「百合清音」與「祖先的話」讓全場驚豔，展現時而如同熊鷹展翅翱翔般高亢激情、時而猶如潺潺山泉輕柔翻轉的悠揚笛聲，彷彿縈繞著對台灣原鄉無限思念。 國慶酒會最具特色的莫過於台灣特色美食，不僅有鼎泰豐「紅油蝦肉餛飩」、「雞肉小籠包」、「迷你流沙包」，也有台灣鍋媽火鍋的台式麻辣湯輔以配火鍋料白蘿蔔、凍豆腐與丸子，以及符合清真飲食習慣「滷雞肉燥飯」，台灣味十足。 另外，吉隆坡台灣學校校長鄭雅芬也指揮合唱團演唱「丟丟銅仔」、「外婆的澎湖灣」、「明天會更好」等台灣組曲。（編輯：張芷瑄）1131003 駐馬來西亞台北經濟文化辦事處舉行國慶酒會，其中最具特色的莫過於台灣美食，與會代表多在鼎泰豐小籠包攤位前排隊品嚐「紅油蝦肉餛飩」、「雞肉小籠包」與「迷你流沙包」。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年10月3日 駐馬來西亞台北經濟文化辦事處3日舉行國慶酒會，圖為酒會中符合大馬飲食習慣的「滷雞肉燥飯」，有著滿滿台灣味。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年10月3日 駐馬來西亞台北經濟文化辦事處3日舉行國慶酒會，駐馬代表葉非比（中）與各國代表切國慶蛋糕慶祝。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年10月3日