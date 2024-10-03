看好加拿大市場 觀光署設立溫哥華觀光服務分處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者程愛芬溫哥華2日專電）為強化美洲布局，交通部觀光署在加拿大設立第一個據點，溫哥華觀光服務分處今天成立。觀光署副署長林信任說，加拿大市場潛力驚人，今年加國民眾訪台的人次可超過疫情前水準，溫哥華據點將推動加拿大人遊台灣更大的浪潮。 交通部觀光署副署長林信任、駐溫哥華經文處長劉立欣、觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢、客委會諮詢委員曾志瑛等人上午共同為溫哥華服務分處舉行揭牌儀式。 林信任表示：「去年一整年加拿大到訪台灣的旅客人次近4萬，但今年上半年的人次已經突破6萬，預計今年全年加拿大訪台的旅客量可望超過2019年的12萬人次，相信溫哥華分處的成立會發揮更大效益。」 劉立欣提到，台加關係這2年不斷升溫，雙方有許多合作項目，「不僅加拿大重視台灣，台灣也很重視加拿大，隨著兩國人民緊密交流往來，服務處可提供精緻又專業的旅遊諮詢服務，進一步提升台灣在加拿大形象」。 台灣駐溫哥華觀光服務分處位於大溫哥華地區列治文市（City of Richmond）中心地帶，緊鄰地鐵站和購物商場，交通便利，有利對台灣旅遊有興趣的民眾前往諮詢索取資訊。 2024至2025年是交通部觀光署疫後振興來台旅遊市場的關鍵時刻，觀光署力推「18+10計畫」-全球將設立18個辦事處和10個分處。加拿大溫哥華為美洲地區第一個台灣觀光服務分處，作為繼印度孟買、印尼雅加達、法國巴黎觀光服務處之後，海外市場拓展戰略的重要據點。 旅遊業者和華航、長榮2家航空公司對於溫哥華分處的設立感到振奮，認為這是資源整合很好的一步。 雄獅旅行社北美董事莊育晶和超值旅遊總經理林挺木都說，分處辦公室面積不大，但「麻雀雖小、五臟俱全」，「對很多不會說中文的加拿大人，若有意到台灣旅遊，走進這裡就能獲得全面的資訊」。 每年都會趁著雙十國慶假期帶團遊台灣的客委會諮詢委員、也是新聯華假期負責人曾志瑛說：「今年逾百人的國慶觀光團中，有超過1/3都是說英語的旅客，透過觀光署和業者共同努力，市場一定會越做越大。」 貴賓們開心見證溫哥華觀光服務分處揭幕，大夥還即興秀了一段原住民舞步。李思賢說：「到台灣，就是可以玩得開心、吃得盡興。」 隨後舉行的慶祝晚宴則有約200人參加，貴賓在原住民音樂的歡樂氣氛下，玩澆金沙顯字、揮手波浪舞、猜謎台灣等娛樂活動，嗨到最高點。 觀光署並進一步說明TAIWAN-Waves of Wonder（台灣魅力‧驚喜無限）的品牌行銷已在溫哥華絢麗登場，溫哥華捷運站和車箱外可醒目地「看見台灣」。長榮及華航也積極配合宣傳活動，溫哥華地區民眾可以捕捉台灣觀光流動的影像，參加線上抽獎活動，幸運民眾能獲得長榮或華航的溫哥華-台灣來回機票及其他好禮。（編輯：張芷瑄）1131003