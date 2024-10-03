【熱門話題】佟麗婭稱離異單身「沒後台」/大陸酒店退房為啥不查房？ 【新唐人北京時間2024年10月03日訊】新唐人每日為讀者推薦熱門新聞和視頻節目。 中共「十一」煽情變味 民間感嘆「國運很喪」 中共建政75周年之際，當局推出「十一」長假，官媒藉機煽動民眾出遊，刺激消費。但許多地方卻感受不到官方所宣傳的欣喜和樂觀，基於對整體經濟的不可預期，更有中國民眾認為「國運很喪」。 佟麗婭稱離異單身「沒後台」 曾被傳二婚嫁高官 10月2日晚上，有關中國女星「佟麗婭為離異單身狀態」的話題衝上熱搜文娛榜第一，引發關注。 大陸酒店退房為啥不再查房？網友：因為有監控 大陸十一假期，中共挪假湊假，讓民眾外出旅遊，大陸媒體關於酒店的報導隨之增多，其中有媒體分析，為什麼現在的酒店退房不查房了？引發熱議，有網友吐槽，因為有攝像頭。 屏東醫院火警 撤離323人已知9死 颱風天搶救困難 屏東縣東港安泰醫院今天（10月3日）一早發生火警，2樓配電室燃燒冒出濃煙，火勢相當嚇人，已知造成9人喪生。由於山陀兒颱風來襲，東港地區風強雨驟，增加搶救困難。 老闆跑路！中國知名餐飲品牌大規模關店 中國經濟持續惡化，大陸餐飲業掀起關閉潮。近日，杭州知名餐飲品牌「山葵家」被爆多家門店「一夜全關」。 中國股市信號詭異 上市公司密集轉股給私募基金 「十一」前夕，中國股市異常暴漲，但上市公司卻密集轉讓持股給私募基金，引發關注。業內人士質疑，這些上市公司在通過接盤的私募基金繞道減持，提醒股民謹慎投資。 【快報完整版】八名以軍黎巴嫩陣亡