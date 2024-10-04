罕见的国际合作任务帮助加沙一名伊拉克籍性奴获救

美国国务院向美国之音(VOA)证实，一项复杂的营救任务成功地经以色列从加沙解救了一名曾沦为“伊斯兰国”性奴的伊拉克国民。 由于以色列和伊拉克之间长期存在外交裂痕，人道主义活动人士花了数月时间，付出了艰巨努力，美国驻该地区的外交使团也进行了直接干预，才协调了对这名年轻女子的营救工作。以色列、约旦、伊拉克和联合国官员之间的合作也发挥了作用。 “2024年10月1日，美国帮助一名年轻的雅兹迪妇女安全从加沙撤离，前往伊拉克与家人团聚，”美国国务院发言人星期三(10月2日)告诉美国之音，并补充说，这名年轻女子的故事“令人心碎，我们很高兴她将与伊拉克的家人团聚。” 沦为“伊斯兰国”性奴 今年21岁的法齐亚·阿明·萨伊多(Fawzia Amin Saydo)于2014年8月在家乡辛贾尔被“伊斯兰国”武装分子绑架，当时她还差一个月就满11岁。 她和时年分别为7岁和10岁的两个弟弟属于数千名因宗教信仰而被“伊斯兰国”奴役的雅兹迪人。 尽管兄弟俩设法逃脱，但萨伊多多年来一直遭受“伊斯兰国”战斗人员的暴力、不公正对待和强奸。到2015年初，她被带到叙利亚城市拉卡，在那里被监禁和强奸，然后被迫“嫁给”一名时年24岁的巴勒斯坦裔“伊斯兰国”战斗人员。 “他告诉我，我必须和他一起睡觉。第三天，他去了一家药店，拿来一种麻醉身体部分区域的药物。他给我用药，我哭了，”萨伊多于2023年8月在加沙接受库尔德媒体如道(Rudaw)采访时回忆道。 抵达拉卡大约一年后，萨伊多的生活发生了另一个转折，她生下了一个男孩，这是她与这名巴勒斯坦裔“伊斯兰国”武装分子所生的两个孩子中的第一个。 萨伊多决定用生命保护她的孩子，尽管丈夫进一步虐待她，特别是在他娶了另一个女人之后。 到2018年底，当美国领导的库尔德部队将“伊斯兰国”赶出叙利亚领土时，当时15岁的萨伊多与她的巴勒斯坦绑架者失去了联系，他从叙利亚东北部逃到了叙利亚西北部反政府武装控制的伊德利卜省。 2019年初，她被送往伊德利卜，送回绑架者身边，但他们的再次相遇很短暂，因为这名巴勒斯坦裔武装分子据称不久后就死了。(没有报告死因。） 由于担心她在故乡伊拉克辛贾尔的社区可能不会接受她的孩子–雅兹迪精神领袖2019年颁布法令，称被“伊斯兰国”武装分子强奸的孩子不会受到欢迎–萨伊多决定搬到加沙与这名巴勒斯坦男子的家人住在一起，她于2020年抵达那里。 困在加沙 追踪萨伊多案件的人道主义活动人士告诉美国之音，她在加沙的处境让她面临一个痛苦的选择：要么和自己的孩子呆在一起，忍受同样虐待她的绑架者的巴勒斯坦家庭，要么独自一人逃离，放弃孩子–以期与在辛贾尔失散多年的家人团聚。 哈马斯去年10月7日对以色列的致命袭击坚定了她离开的决心。 “这是迄今为止我处理过的最复杂的案件，”总部位于蒙特利尔的伊拉克基督教和雅兹迪儿童解放组织(Liberation of