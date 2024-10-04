香港民研调查指 市民质疑盛事经济浪费及劳民伤财

香港政府今年初宣布一系列“盛事活动”，希望带动旅游、酒店、餐饮及零售等行业，为香港带来巨大的“盛事经济效益”。不过，一项最新的民意调查显示，受访市民普遍对盛事经济有负面看法，质疑是浪费及劳民伤财，尤其是今年初邀请美职联球队国际迈阿密进行表演赛，世界球王梅西最终没有出场献技，受访者认为导致负面宣传，令香港的活动策划能力蒙羞。 香港政府继去年推动“日夜都缤纷”市集经济，今年一月底财政司副司长黄伟纶宣布，成立跨部门的盛事统筹协调组，推动一系列“盛事活动”，包括运动、烟花及无人机汇演等，以落实“香港无处不旅游”的理念，希望带动旅游、酒店、餐饮及零售等行业，为香港带来巨大的盛事经济效益。 调查指市民质疑盛事经济浪费及劳民伤财 事隔超过半年，香港市民普遍对“盛事经济”有什么看法﹖香港民意研究所(简称香港民研)星期一(9月30日)召开记者会，公布一项《盛事经济质性意见分析》网上民意调查结果。 这项调查在9 月11 至20 日以网上调查方式访问“香港民研意见群组”成员，设有两条关于盛事经济的开放式问题，尝试探讨受访者于香港政府今年推动的一系列盛事经济活动当中，对那些些盛事较有印象﹖最终共有 488名 12 岁或以上受访者回答相关问题。 香港民研透过AI分析，就“市民对于那些盛事较有印象”，结果显示最常出现字词为“夜缤纷”，共有72次，以及“没有”出现了67次，反映除了“夜缤纷”之外，受访者普遍对港府推动了什么盛事没有印象。 至于“市民对调查所述盛事的印象”当中，最常出现字词为“浪费”，也有不少受访者回应指，盛事经济“劳民伤财”，而且缺乏“本地文化的代表性”，对游客吸引力不足。 梅西事件令香港活动策划能力蒙羞 今年以来，盛事经济也有不少项目引起争议，尤其是今年初邀请美职联(United Soccer League) 球队国际迈阿密(Inter Miami CF)