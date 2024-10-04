中国股市疯涨给对冲基金带来短期暴利 但专家提醒为涨势消退做好准备

中国股市在官方政策强力推动下大幅反弹，给专注中国的对冲基金带来了难得的机遇。数据显示，一些对冲基金九月份获取的投资回报出现了爆炸性增长。中国蓝筹股沪深300指数上周五天内上涨25%，创历史新高，使亚洲股票对冲基金成为今年迄今为止全球表现最好的基金。 据路透社周五（10月4日）的报道，香港三塔资本（Triata Capital）上个月的回报率高达44%，使其一月至九月的投资回报达到56%。三塔资本拥有资本7.7亿美元，其长期投资涉及数据中心、互联网巨头、电子商务和旅游公司等多个领域。这些投资已经产生了相当的成果。 该公司的首席投资管Sean Ho上个月在投资报告中表示，“大公司的估值被大大低估了。” 云启资本（Yunqi Capital）的中国基金九月份的回报率（扣除费用前）上涨了26%。该基金表示，其在陆金所控股（Lufax holdings）和奇富科技（Qifu technology）等在美国上市的中国互联网和金融科技公司的押注回报颇丰。该基金还持有一些增加回购和派息的公司的股票。 中国股市在经历了三年的下跌之后出现反弹。上周，当局推出了疫情后力度最大的刺激措施，包括降息降准和向市场投放数万亿元人民币的流动性。 MSCI中国指数九月上涨24%，创2022年11月以来最大月度涨幅。 此次股市暴涨是中国新冠病毒大流疫之后经济陷入全面低迷和国际地缘政治局势严重恶化以来给对冲基金行业带来的一个意外惊喜。分析师认为，如果这个涨势能够持续下去并带动经济复苏，那么，海外资金将持续回流中国。 另据美国财经媒体彭博社报道，美国知名投行高盛集团的对冲基金客户对中国股票的一周净买入量创自此类数据追踪开始以来的最高记录。高盛集团估计，这些基金在9月23日至27日期间的回报率为6%，是有记录以来表现最好的一周。 路透社说，今年迄今为止，亚洲股票对冲基金总体涨幅高达12%，领先全球。 市场观察家指出，有迹象显示，国际投资人，尤其是亚洲投资人正在调整计划，试图重返中国，争取在最新一波股市飙涨中分得一杯羹。 彭博社引述专家的话说，此前因不满中国经济复苏乏力而逃离中国并转投日本和东南亚等地股市的资金在中国股市飙升后也在准备重返中国。彭博社还表示，一些投资人已经开始行动，韩国、印尼、马来西亚和泰国股市的资金上周外流势头加大。法国巴黎银行（BNP Paribas）则指出，九月前三个星期有超过200亿美元的资金撤离日本。 美国亿万富翁投资者戴维·泰珀(David Tepper)表示，他正在购买更多的与中国相关的“一切”商品，而对冲基金都在争先恐后地建仓，以期从股市上涨中获取更多的好处。最初的市场反弹有利于对冲基金，它们对中国的看涨押注远远超过了看跌预期。人们乐观地认为，精明的选股可能会带来跑赢市场的回报。 但是，日本野村证券提醒投资者要为中国股市十六年来最大涨势消退做好准备，因为中国目前的经济基本面要比疫情前弱得多。