台湾“首来族”免费游上千中国景点，中国网民反弹声四起

中国向首次访中的台湾游客招手，开放逾千个景区供他们免费入园一年，但此惠台政策却恐两边不讨好，尤其中国网民质疑政策不公或惠台成效不佳的反弹声浪四起。观察人士说，多数台湾人访中首重人身安全性，这种门票减免的蝇头小利，促销成效恐有限。 中国国务院台湾事务办公室星期一(9月30日)发布声明称，首批1,256个景区推出台湾“首来族”促销活动，凡“首次办理台胞证（签发次数为01）”的台湾旅客一年内可免门票游览景区。 该声明引述国台办发言人陈斌华的说法称，逾千景区包括北京天坛公园、颐和园、湖南张家界和西藏布达拉宫等，共54个5A级和432个4A级景区，他“欢迎广大台湾同胞……感受大陆发展进步。” 根据各景区网站公布的淡旺季票价，颐和园联票约人民币50-60元、张家界国家森林公园门票约人民币118-224元、西藏布达拉宫约人民币50-200元，若短程游走访10个景区，每人或可减免门票总额达人民币1500元(约210美元)，对台湾观光客而言，节省旅费开支，不无小补。 台湾“首来族”忌惮中国政经氛围 对此利好政策，现年21岁、因议题敏感不愿具名的台北大学学生胡同学形容，中国景区免门票政策如“产品试用”逻辑，吸引台湾人看到“不一样的中国”或营造“中国先进、环境好”的印象，以改变台湾人的认知。 他说，中国常推惠台政策，尤其锁定特定族群的“精准惠台”政策已行之有年，如鼓励台湾青年或学者访中等，但多带有政治或经济目的，以“温水煮青蛙”的方式，让台湾人对中国改观。 胡同学说，他自己因对中国动荡的政经情势有所忌惮，不会为了省旅费就响应此政策，尤其经过这几年的中美贸易战、新冠疫情和香港反送中运动等事件，他越发无法认同中国的政治体制、精英主义及上对下的治理模式，虽然他理解两岸同文同种，也不排斥中华文化。 胡同学告诉美国之音：“因为政治的不理解跟不认同所导致的隔阂，我根本没有踏过大陆那块土地，但是下意识地会对于大陆感到恐惧，这是蛮可惜。每个人视野跟政治敏感度(不同)，如果不看政治，以经济层面(旅费)来看，就会去(中国旅游)。” 胡同学说，中国景区免门票政策或可吸引到追求旅游性价比的台湾中产阶级和学生群体，也应可改变部分人士的中国观感，例如，他身边朋友赴中实习或旅游后，对中国一线城市的科技发展，多正面看待，但他认为，这种短期旅游看不到中国真实的生活水平或治理层面的问题。 中国舆论对惠台政策反应两极 至于中国网民则看法两极，但社媒微博上、看衰的大V为数不少。 北京博主“海胆君”就持负面看法，他发文称:中国官方“热脸贴冷屁股，有这么好的待遇，人家(台湾)更不愿意统一了。” 湖南博主“数知实验室”也支持把优惠留给自家中国人，他留言写道:“对这个政策不理解不支持，……建议鼓励不同省份，特别是距离较远省份之间的旅游交流，例如华东华中地区省份和新疆西藏内蒙古之间，促进地区间交流多好。” 北京博主“飞象网项立刚”则直言，惠台政策反中国人负面反弹，虽然可带来旅游收入、也可宣传中国。他发文称:“惠台在大陆已经成为一个负面的词汇……虽然有一些门票损失，(但)台湾人到了大陆也还是需要消费的……我们除了得到经济的利益，这更是讲好中国故事。” 因议题敏感不愿具名的重庆市民魏先生也告诉美国之音，中国经济差，境内游人数锐减，政府打“感情牌”吸引台湾人，无非是想赚台湾人的钱、带动中国各地经济才释出观光优惠。 他也说，中国民众对官方屡屡推出“惠台”政策颇有怨言。 魏先生说：“(中国)媒体一直在拉仇恨、制造对立，内地的老百姓都认为，台湾在搞独立，心里会厌恶。但是突然政策上又来这种(利好)，他就觉得不公平，台湾不是在闹独立吗？为什么我们还要给他们这种优惠？” 魏先生说，中国不一定能让短期游的台湾人留下好印象，因为太多历史文化古迹早于文化大革命时期被摧毁，后期仿造的景观、再加上景区高度商业化、中国整体的食品安全风险和言论监控等负面因素，未必能达到官方想要的“两岸融合”目标。 也是因议题敏感不愿具名的北京市民赵小姐则持不同看法，她支持惠台政策的正面影响，但也坦言，这样的政策不一定有助于拉抬两岸观光。