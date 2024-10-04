紐約「雙十國慶」酒會 美台關係緊密深化 【新唐人北京時間2024年10月05日訊】週四晚，駐紐約台北經濟文化辦事處，在紐約文華東方酒店舉辦「慶祝中華民國113年國慶」酒會，來看記者的現場報導。 鼓聲響起，兩隻舞獅背上分別是中華民國與美國國旗，熱鬧開場。賓客紛紛拿起手機，記錄這珍貴時刻。 記者：「這裡是紐約曼哈頓的文華東方酒店，駐紐約台北經濟文化辦事處今晚舉辦了中華民國113年國慶酒會。許多政要、僑界領袖以及友邦代表出席，共同慶祝這一盛會。」 駐紐約大使李志強致詞，今年適逢《台灣關係法》立法45週年，感謝美國兩黨對台灣的支持，以及台美貿易合作的進展。 駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強：「最近（台美關係）進展很多，尤其是國會、參議院兩邊都支持台灣，美國也賣了很多軍售給我們，在經濟、文化、教育各方面的交流，現在都越來越緊密。」 李志強處長夫人Gloria Hsu：「非常開心能看到大家，政要、台灣的同胞僑胞，真的是非常開心的一天，大家都來慶祝。」 貝里斯駐聯合國常代傅勒（Carlos Fuller）在致詞中，高度肯定台灣在國際社會的角色，認為台灣應被納入聯合國體系。 貝里斯駐聯合國常代Carlos Fuller：「不僅因為軍事關係，而且因為作為世界第20 大經濟體，台灣可以提供很多經濟關係。美國當然會跟中華民國關係更密切。」 賓州眾議會連續兩年通過決議，將10月10日定為中華民國國慶日，以表達祝賀。 賓夕法尼亞州眾議員Ann Flood：「我們現在正在與台灣代表李處長合作，加強我們的關係，為賓州帶來良好的商機和良好的夥伴關係。」 新澤西州眾議員Ellen J. Park：「台灣的民主很重要，不只是對台灣，而是全世界。」