中國「十一」景區狀況多 江西湖南遊客高喊退票 【新唐人北京時間2024年10月05日訊】「十一」長假，中國多地景區發生突發狀況。10月3日，江西上饒三清山景區由於下山時出現擁堵，大批遊客在冷風中排隊數小時，眾人齊聲高喊「退票」。此外，湖南張家界國家森林公園內，也有眾多遊客聚集大喊「退票」。 網傳的多個視頻顯示，眾多遊客聚在一起齊喊「退票」，有人表示已經排隊等待了兩三個小時，「幾分鐘挪動一個人，晚上風很大，大家都堵在山上。」「幾萬人，原地不動幾小時······很多人都是短袖短褲，只有14（攝氏）度」。 4日，前往三清山旅遊的何先生（化名）對上游新聞表示，3日，他們一行人纜車排隊3小時、接駁大巴等了2小時，下山從晚上8點等到了10點半，回到停車場已經是晚上12點，「感覺管理存在問題。」 遊客劉先生（化名）說，「下午4點開始返程，最後10點半才下山。等大巴等了3個小時，都被山風吹感冒了。」 有現場遊客表示，「從下午6點等下山纜車等到8點多，一直站著等，晚上很冷風很大，站了3個小時，幾分鐘挪動一個人，前後大家都來堵在山上。」 現場遊客劉先生說，索道那裡有四五千號人要排隊，他們徒步上山，到下午三四點鐘開始下來，下來已是晚上七八點鐘，上山下山的道路沒有分離。 還有人說，「景區沒有作好限流措施，為了賺錢不擇手段。」 「退票能退多少錢，拿錢買不了好心情，上不去下不來。」 「景區玩命的放人進去，沒有任何體驗感，應該合理安排人數，不能為了盈利犧牲了遊客。」 近日，湖南張家界國家森林公園內，也有眾多遊客聚集大喊「退票」。對此，景區工作人員回應陸媒稱，事情起因是由於景區索道、電梯排隊時間較長，需要大約2～3個小時。 日前，有多名網民發帖表示，「十一」期間，安徽黃山風景區人流量大，由於很多酒店無房可訂，不少遊客選擇在廁所、餐廳、過道地上等地擠著休息，「戶外很冷，發抖的那種，風很大，只能擠在室內休息，廁所很快就擠滿了」。 10月1日，浙江省溫州市樂清市的雁蕩山景區的纜車發生事故，一個纜車車廂的門被大風吹開，一名女遊客墜落，她的孩子哭喊著救救媽媽。 10月2日，有視頻顯示，湖南長沙黑麋峰歡樂谷，多名遊客玩走鋼絲的挑戰遊戲，結果全部掉下鋼絲，懸在半空中等待救援。視頻中，有年幼的孩子掛在空中，大喊「媽媽」。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/05/a103919370.html