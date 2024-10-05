川普躲過7月槍擊大劫 將重返賓州案發地造勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社賓州巴特勒市5日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今年7月在賓州巴特勒市造勢時遭槍手開槍企圖暗殺，僅右耳受傷。儘管許多人擔憂他的人身安全，他仍規劃今天重返案發地，履行他對當地民眾許下的承諾。 美聯社報導，川普7月13日在巴特勒市（Butler）造勢活動上遭槍擊，迅速被維安人員帶離講台，演說因此中斷。他稍早一度發揮黑色幽默開玩笑說：「我可能一開頭就會說，『接著上次談到的話題…』」 這場活動將於巴特勒農場秀（Butler Farm Show）場地舉行，川普的競選搭檔范斯（JD Vance）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也將現身，讓川普重返案發地的新聞更有看頭。距離11月5日總統大選投票日只剩30天，川普與范斯和民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）的競爭日益激烈。 這場定調為「向美國精神致敬」的活動預料將吸引數萬人參加。根據當地一個臉書（Facebook）粉絲專頁，附近酒店、汽車旅館和小旅店據說都已客滿，有些急切的與會者早在昨天就已抵達。 川普競選陣營發言人李威特（Karoline Leavitt）說：「川普總統期待回到賓州巴特勒市向悲劇發生那天的受害者致敬…賓州人在川普總統回到巴特勒市時與會的意願，代表美國人民的力量和韌性。」 川普將利用這場於美東時間下午5時舉行的集會，悼念在槍擊案那天中彈喪命的義勇消防員康沛拉托爾（Corey Comperatore），並表揚另外兩名受傷的與會者。案發當天，20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）從造勢場地附近的屋頂上開火，隨即被狙擊手擊斃。 美國特勤局（Secret Service）因川普近月兩度遇險而受到嚴厲批評。巴特勒郡警長史魯佩（Mike