【人物真相】泰國名媛變總理 父親他信押注？

【新唐人北京時間2024年10月05日訊】2024年8月16日，泰國政壇的一個重大變動引起世界關注。37歲的貝東丹‧西那瓦（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦‧欽那瓦）當選為泰國新任總理。她是迄今泰國最年輕的總理，來自泰國強大的但充滿爭議的第一大政治家族。她的父親，是泰國第23任總理他信（Thaksin Shinawatra）。一些輿論認為，貝東丹出任總理，曾被幾番「傾覆」的他信家族又捲土重來了…… 王朝強勢政治家族第四位總理 貝東丹是他信三個孩子中最小的一個。從他信到貝東丹，他信家族20年內出了四位總理。 他信畢業於泰國警官學校，兩度赴美留學，先後取得了刑事司法專業碩士和博士學位。他與一位警察中將的女兒結婚，浸染警界近20年，人脈深厚。退役後成為電腦與通訊商，在1990年代基本壟斷了泰國的電信網絡、電視天線衛星行業，成了泰國頂級富豪。1994年他信進入政壇，以充足的財力打造自己的選民底盤。 2001年至2006年他信擔任泰國總理，但連任不久即被軍方政變罷免。為避免腐敗罪指控，他流亡海外，但對國內政治一直有很大的影響力。 2008年9月，他信的妹夫頌猜（Somchai Wongsawat）成為泰國總理。反對派指責頌猜是他信「更大的傀儡」。當年12月，泰國憲法法庭裁定頌猜所屬的政黨涉選舉舞弊必須解散，頌猜5年內不得參政。 2011年，他信的妹妹英拉（Yingluck Shinawatra）被黨內扶持、當選為泰國總理。她是泰國第一任女總理。沒有從政經驗的英拉，被視為他信代理人。2014年，英拉遭腐敗指控，在軍方政變中下台，至今流亡海外。 2021年，貝東丹進入為泰黨，2023年她成為該黨黨魁及總理候選人之一。2024年，毫無政府工作經驗的貝東丹成為泰國總理。 貝東丹曾表示，擁有豐富從政經驗的父親準備好為她提供建議。 很多人認為，他信以這種方式重回泰國政壇。 在政治深刻動盪的泰國，面臨經驗不足及家族影響力的質疑，貝東丹能否在總理寶座上坐穩呢？這也是很多人關注的問題。 含著金匙出生的「小公主」 貝東丹出生於1986年8月21日，父親當時是王家警察中校。中學期間，貝東丹就讀於曼谷聖約瑟夫修道院學校和泰國著名貴族女校梅特德伊高中。2008年，貝東丹本科畢業於泰國頂尖的朱拉隆功大學，獲得了政治學學位。 貝東丹在讀大學時，他信因腐敗和人權等指控於2006年被泰國軍方政變趕下台，2008年開始流亡海外。貝東丹曾被曝可能未達分數線就被泰國名校錄取，他信的千金涉嫌「走後門」入學事件一度鬧得沸沸揚揚。貝東丹經歷了艱難時期，本科畢業後就前往英國，在薩里大學獲得了酒店管理碩士學位。 回泰國後，貝東丹開始接手家族企業，承接英拉的地產生意和股權轉讓，一躍進入泰國富豪榜前列。截至2022年，她共持有21家公司股份，估計總值約680億泰銖（約19.3億美元）。 長期以來，貝東丹是活躍的「泰國第一名媛」，公開場合經常穿著時尚名牌，遊走於各種上流晚宴，和政壇八竿子打不著。