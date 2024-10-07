专注于中国的对冲基金9月份回报激增

由于北京激进刺激计划推动中国股市大幅反弹，一些专注于中国的对冲基金9月份出现爆炸式的回报。 股市飙升推动中国蓝筹股沪深300指数(CSI300)上星期五天内上涨25%，创下记录，推动亚洲股票对冲基金成为今年迄今全球表现最佳的对冲基金。 香港三塔资本(Triata Capital)上月的回报率高达44%，使其1月至9月的投资回报达到56%。三塔资本拥有7.7亿美元，其长期投资涉及数据中心、互联网巨头、电子商务和旅游公司等多个领域，成果丰硕。 该公司的首席投资管Sean Ho上月在投资报告中说，“优秀公司的交易被严重低估了。” 云启资本(Yunqi Capital)的中国基金九月份扣除费用前的回报率上涨26%。该基金表示，对陆金所控股(Lufax holdings)和奇富科技(Qifu technology)等在美国上市的中国互联网和金融科技公司的押注回报颇丰。该基金还持有一些增加回购和支付红利公司的股票。 中国股市在三年的下跌之后出现反弹。当局上星期推出疫情后力度最大的刺激措施，包括降息降准，并向市场投放1140亿美元以提振股价。 MSCI中国指数九月上涨24%，创2022年11月以来最大月度涨幅。 此次回转是中国基金在新冠疫情之后遭受经济低迷和国际地缘政治紧张影响以来的一次喘息。分析师认为，如果这个涨势能够持续而且经济复苏，海外资金将回流中国基金。 高盛集团估计，这些中国基金9月23日至27日期间的回报率为6%，是有记录以来表现最好的一周。今年迄今为止，亚洲股票对冲基金总体涨幅高达12%，领先全球。 持有中国净多头仓位较低的亚洲基金上个月表现不佳。 一位知情的消息人士透露，新加坡Keystone Investors 公司采用低净策略，对约一百家公司进行长短押注，9 月下跌4.8%，今年迄今的涨幅收窄至13.2%。 Keystone公司拒绝评论。