哈马斯袭击以色列一周年：以哈战争如何改变中东和全球权力格局

2023年10月7日清晨6点29分，数千枚火箭从加沙地带射向以色列境内。同时，数千名哈马斯武装人员乘坐皮卡、摩托车或徒步渗透进入以色列。在随后的混乱中，哈马斯及其盟友在以色列境内造成了1200人死亡，251人被劫持。 这一天成为自大屠杀以来犹太历史上最血腥的一天，也是全球历史上第三大致命袭击。10月7日的事件深刻影响并改变了中东地区的权力结构、外交关系和人道主义状况，其影响仍在持续。 以色列的回应：发动加沙战争 为回应哈马斯的袭击，以色列对加沙地带的哈马斯目标发起了空袭、海上和地面进攻，行动至今仍在进行。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)表示，以色列国防军(IDF)的目标是“彻底战胜”哈马斯，包括摧毁其在加沙的军事和治理能力，解救所有人质。 这一目标引发了以色列官员和国际领导人之间的激烈辩论，质疑是否有可能完全根除哈马斯在加沙或巴勒斯坦政治中的影响。 以色列国防部长尤亚夫·加兰特(Yoav Gallant)在2024年9月表示：“哈马斯作为一个军事编制已经不复存在。”然而，以色列军队仍驻扎在加沙，加兰特称他们继续“与哈马斯恐怖分子作战，追捕其领导层”。 前巴勒斯坦权力机构部长、比尔宰特大学(Birzeit University)国际研究教授加桑·卡蒂布(Ghassan Khatib)预测：“以色列最终将重新占领加沙，作为军事占领继续留在那里。这是保护其军事成果的唯一途径。如果他们撤出，哈马斯将立即重建。此外，以色列一直在尝试寻找第三方来管理加沙，但在军事占领下，他们找不到愿意为其做‘脏活’的人。” 以色列国防军在加沙的持续存在，为以色列带来了军事、外交和经济上的挑战。 虽然以色列声称已在加沙消灭了约17,000名哈马斯战斗人员、领导人和军事人员，但加沙卫生部同时估计，以色列的行动已导致约24,000名巴勒斯坦人死亡。 估计有90%的加沙地带人口因持续战斗而流离失所，面临严重的食品、燃料和药品短缺。国际红十字会报告称，加沙的医疗系统已濒临崩溃。 在被劫持到加沙的251名人质中，117人在2023年11月的一项协议中获释，另有数十人被发现已死亡。约有101人仍被关押在加沙。2024年9月，内塔尼亚胡估计剩余人质中只有一半还活着。 加沙战争对以色列、加沙和巴勒斯坦西岸的经济造成了负面影响，导致失业率上升、军役期限延长、物价上涨、旅游业下滑，以及贸易和投资协议被取消。 区域冲突升级：真主党、胡塞武装和其他角色 在哈马斯袭击以色列一天后，黎巴嫩的伊朗代理人真主党(Hezbollah)开始对以色列发动火箭、无人机和导弹袭击，声称这是对加沙的哈马斯武装分子的声援行动。 每日的袭击迫使约60,000名以色列北部边境地区的居民紧急撤离，另有数万名平民在10月7日袭击后从加沙边境地区撤离。 截至2024年10月1日，过去一年内已有超过10,000枚导弹射向以色列北部，约有100,000名以色列南部和北部边境地区的居民仍然流离失所。