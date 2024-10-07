近30年來最嚴重水災 泰北清邁奪3命 保護區2隻大象淹死 【新唐人北京時間2024年10月07日訊】泰國北部連日降雨，導致洪水浸入熱門旅遊勝地清邁（Chiang Mai），至今已造成3人喪生；另有兩隻大象被淹死。當地遊客涉過水深及膝的泥水從飯店撤離，市中心的商店也暫停營業。 泰國防減災廳（DDPM）週日(10月6日)表示，境內76省中有20個省，目前遭受洪水侵襲的水位已略有下降。 在清邁（Chiangmai）市中心，夜市的民眾涉過褐色的洪水，中央火車站也被水淹，目前已經關閉。 公共衛生官員薩里戴（Saritdet Charoenchai）表示，水患已造成3人死亡，包括一名44歲男子觸電身亡、一名33歲婦女死於「土石流」。 他說，由於水位高，有十幾家醫療中心都關閉，逾80人移到避難所。 另在北部城市清邁的大象保護區內，有兩隻大象在迅速上漲的洪水中被淹死。 受到季節性暴雨襲擊加上颱風魔羯（Yagi）的影響，泰國北部多個府在8月底、9月初遭逢嚴重水患，特別是清萊府（Chiangrai）和清邁府遭受近30年來最嚴重水災。 有台灣旅行團日前一度受困於清邁萬豪酒店，目前該團已搭機返台。 為了協助民眾災後復原，泰國政府9月28日撥款30億泰銖（約8970萬美元）。 （責任編輯：盧勇信） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/10/07/a103919688.html